Željko Obradović je potvrdio da protiv Dubaija sigurno neće igrati Mika Murinen i Mario Nakić, a ima samo riječi hvale na račun novog evroligaškog tima

Izvor: MN Press

Partizan novu sezonu počinje u utorak. Gostovaće ekipi Dubaija u prvom kolu Evrolige (18 časova). Imaće dupli program, pošto odmah poslije tog meča dočekuju Armani u Areni (četvrtak 20.30h). Uoči gostovanja se oglasio Željko Obradović i potvrdio da zbog povrede neće igrati Mario Nakić, kao ni Mika Murinen koji je tek stigao.

"Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voljeli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato. Mi moramo da vjerujemo u sebe, da imamo motivaciju i da igrači budu motivisani kao što su bili prethodnih dana na treningu, a ja imam veliko povjerenje u igrače. Naravno, ne mogu a da ne pomenem naše navijače. Oni su ti koji nas vode i uvijek im se zahvalim na tome što rade za nas. Oni su već u pripremnom periodu napravili spektakl, tako da znamo šta nas očekuje u toku sezone", rekao je Obradović.

Aleksej Pokuševski smatra da crno-bijeli imaju blagu prednost u narednom duelu zbog činjenice da se duže poznaju.

"Oni su u sličnoj situaciji kao mi prošle godine, jer su doveli dosta pojačanja. Dubai je mnogo dobar tim, tako da nas očekuje zahtjevna utakmica. Ipak, mislim da možda imamo blagu prednost jer se bolje poznajemo međusobno. Znamo šta nas očekuje, ali smo spremni fizički i psihički, tako da nam je ostalo još taktički da se pripremimo", zaključio je Pokuševski.