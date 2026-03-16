Vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević, odlučiće u ponedjeljak, 23. marta, da li će ponovo ukinuti pritvor nekadašnjem šefu kriminalističke policije u Baru Iliji Vasoviću i Podgoričaninu Arseniju Kaleziću.

O njihovom statusu sud ponovo odlučuje nakon što je Apelacioni sud ukinuo ranija rješenja i naložio novo odlučivanje o prijedlozima odbrane. Apelacioni sud je prethodno uvažio žalbe Specijalnog državnog tužilaštva na odluke sutkinje Kovačević kojima je dvojici okrivljenih ranije bio ukinut pritvor, pišu Vijesti.

Tim odlukama Vasović i Kalezić su 3. oktobra prošle godine, a potom i 23. januara ove godine, bili pušteni da se brane sa slobode.

Tokom današnjeg ročišta u sudnici Višeg suda u Podgorici razmatrani su prijedlozi njihovih branilaca za ukidanje pritvora.

Optuženi Ilija Vasović obratio se sudu tvrdeći da je tokom postupka više puta hapšen.

“Vratite me u istražni zatvor ili mi dajte nanogicu… Ne uživam u roditeljstvu, niti u bilo čemu drugom. Ako ovo nije kršenje mojih prava, ne znam šta je”, rekao je on u sudnici.

Kako je naveo, isto se dogodilo i Arseniju Kaleziću, koji je takođe više puta hapšen u ovom predmetu.

Njihovi branioci, advokati Nikola Strugar i Nebojša Asanović, kazali su da su njihovi branjenici dok su bili na slobodi poštovali mjere nadzora koje im je sud odredio.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić saopštio je, međutim, da tužilaštvo i dalje smatra da postoji opasnost od bjekstva ukoliko bi im pritvor bio ukinut.

“Recite mi iskreno, koja je to opasnost od bjekstva evo Ilije Vasovića, čovjek se sam javio kad mu je određen pritvor”, pitala je sutkinja Kovačević tužioca Radonjića tokom rasprave.

“Po našem stavu, opasnost i dalje postoji”, odgovorio je on.

Prije nego što su branioci iznijeli prijedloge za ukidanje pritvora, u sudnici su satima čitani pisani dokazi.

Odbrana se usprotivila izvođenju većeg dijela tih dokaza, tvrdeći da nijesu pribavljeni u skladu sa zakonom.

Suđenje u ovom predmetu biće nastavljeno 23. marta.

U ovom postupku, osim Aleksandra Mrkića, Ilije Vasovića i Arsenija Kalezića, optuženi su i bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović, Nikola Mrkić, Mujo Nikočević, Stefan Bubanja, Nikola Bubanja, Predrag Veljić, Borislav Lečić, Nemanja Anđelković, Goran Gluščević, Nikola Bačilović i Sadig Elnagar.

Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je Aleksandar Mrkić 2018. godine organizovao kriminalnu grupu koja je djelovala na teritoriji Crne Gore, sa ciljem krijumčarenja cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i pranja novca.