Frenk Nilikina se obratio navijačima Partizana posle odlaska u Olimpijakos.

Izvor: MN Press

Francuski reprezentativac Frenk Nilikina napustio je Partizan i preselio se u Olimpijakos. Činilo se da će Nilika ostati u Partizanu uprkos ne tako sjajnoj prošloj sezoni, međutim ponuda iz Pireja bila je suviše dobra da bi je sve tri strane odbile. Ali, pamtiće i te kako Nilikina mnoge detalje iz prošle sezone u kojoj je s Partizanom osvojio dva trofeja.

Zbog toga se na Instagramu obratio navijačima Partizana koje je oslovio sa "porodico" i poručio im je da će ih zauvjek nositi u srcu, ma gdje god igrao.

"Pomešana su mi osjećanja dok ovo pišem, jer se sve desilo tako brzo, ali u isto vrijeme znam da je to dio puta. Grobari, hvala vam! Zaista ste me prihvatili kao jednog od svojih i podsjetili me zašto sam se uopšte zaljubio u ovu igru. Ljubav i strast prema košarci mogli su da se osjete svake večeri u Beogradskoj areni i na svakom bojnom polju. Uvjek će mi biti čast što sam nosio vaše boje", napisao je Nilikina.

"Mojim saigračima, braći i cijelom timu, hvala za svaki trenutak koji smo podijelili: za bitke, za smijeh, za žrtve. Zaista smo se povezali. Želim vam sve najbolje u predstojećoj sezoni. Dok pravim ovaj sledeći korak u svojoj karijeri, zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam bio deo ovog poglavlja - onog koje ću zauvjek nositi sa sobom i čuvati u srcu", dodao je Francuz.

Za kraj je napisao i sledeće reči: "Poštovanje, zahvalnost, vidimo se".

Podsjetimo, Partizan je za Nilikinu dobio i 300 hiljada eura, a Francuza čeka ugovor na "1+1" sezonu u Grčkoj gdje će probati da se vrati u pravu formu. Nilikina je prošle sezone imao prosjek od 7 poena, 2 asistencije i 1,7 skokova u Evroligi i često je bio van terena zbog povreda.