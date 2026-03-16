Duel reprezentacija Crne Gore i Andore zakazan je za 27. mart sa početkom u 18 časova na Gradskom stadionu, dok će se četiri dana kasnije na istom mjestu i u isto vrijeme odigrati duel nacionalnih timova Crne Gore i Slovenije.

Vezista Juventusa Vasilije Adžić nije na spsku fudbalske reprezentacije Crne Gore za martovske prijateljske utakmice sa Andorom i Slovenijom.

Na spisku su:

Golmani: Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Mirandes, Španija), Balša Popović (OFK Beograd, Srbija);

Odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Lokomotiva, Hrvatska), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Nikola Šipčić (Asteras, Grčka), Andrija Vukčević (Preston, Engleska), Slobodan Rubežić (Korona Kilce, Poljska), Marko Perović (Atletiko Madrilenjo, Španija), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Stefan Milić (Partizan, Srbija);

Vezni igrači: Vladimir Jovović (Nefči, Uzbekistan), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Sead Hakšabanović (Malme, Švedska), Driton Camaj (Novi Pazar, Srbija), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Andrija Bulatović (Lans, Francuska), Novica Eraković (Omonija, Kipar);

Napadači: Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon, Južna Koreja), Nikola Krstović (Atalanta, Italija), Milutin Osmajić (Preston, Engleska) i Andrej Kostić (Partizan, Srbija).