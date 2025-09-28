Lokalni portal Denver post napisao je tekst o Nikoli Jokiću u kom tvrdi da nema više izgovora za titulu u NBA ligi, ali da bi poslije toga mogao da ode iz kluba...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić mora da osvoji titulu u Denveru naredne sezone. To je poruka koja stiže upravo iz tog grada. Lokalni portal "Denver post" napisao je tekst o tome pod naslovom - "Nema više Melouna ni Portera, a nema ni izgovora za Nagetse i Jokića da ne osvoje novu titulu". Detalj koji je takođe zanimljiv u tom tekstu je i taj što najavljuju njegov odlazak...

"Denver više nije ogorčen, bez Majkla Portera juniora i Majkla Melouna sada su mnogo bolji. Ovo nije reset, već čišćenje negativnih osjećanja, paranoje i klupe koja je bila toliko tanka. Mnogo toga se promijenilo od prošle sezone, situacija je drugačija. Jokić nikada nije imao ovako dubok sastav i ima najbolju šansu da donese novu titulu u Denver", navodi se u tekstu.

Ističu da je ovo idealna prilika za srpskog centra da još jednom obraduje Nagetse i uzme NBA prsten.

"Jokić ima još bar četiri godine u zenitu, ali teško da će imati bolju priliku od ove. Ima Jonasa Valačnijunasa kao rezervnog centra, čovijeka koji može da donese dabl-dabl učinke. Sve se poklapa savršeno. Nemoguće je vidjeti ovakve Nagetse i ne razmišljati o tituli. Nema nikakvih garancija da će pobijediti Oklahomu ili naći rješenje za Minesotu, ali imaju mnogo više opcija.

Najavljuju Jokićev odlazak

Interesantan je i kraj teksta koji je napisan na spomenutom portalu. Kao da najavljuju Nikolin odlazak u bliskoj budućnosti.

"Jokić puni 31 godinu u februaru i neće biti zauvijek najbolji igrač na planeti. To zvanje mogao bi da preuzme Viktor Vembanjama. Ali, od svih problema sa kojima se suočavao u posljednje dvije godine - iscrpljenost, tenzija, nedostatak šutera za tri poena. Ništa od toga više nema. Jokić je i dalje tu, još uvijek je u zenitu i ima nove saigrače i novi glas na klupi. Sada je vrijeme da uzme novi trofej. Najvjerovatnije i njegov posljednji u Denveru", zaključuje Denver post.