Šekil O'Nil voli Nikolu Jokića, ali je ubijeđen da bi ga "razbio" u direktnom duelu jer vidi jedan problem u njegovoj igri.
Šekil O'Nil izuzetno poštuje Nikolu Jokića, ali mu se ne sviđa što je o njemu počelo da se priča kao o najboljem centru svih vremena, tako da je odlučio da kada god ima šansu - objasni zašto je bolji od njega. Tako je u podkastu "Tommy Talks with Shaquille O'Neal" ispričao da bi očas posla razbio Somborca.
Nakon niza pohvala na račun Nikole Jokića, Šekil O'Nil je rekao da ima "jedan problem s njim", a to je da je primijetio da srpski košarkaš ne blista u odbrani "na postu", gdje vjeruje da bi uspio da dominira protiv njega.
"U plej-ofu bih vjerovatno imao 40 poena, 14 skokova i tri blokade. Znate, Jokić je drugačiji igrač... Međutim, ako bi me Jokić čuvao jedan na jedan, nadam se da ne bi bio dugo u igri. U prvih 10 napada idem direktno na njega i to bi bilo to", naglasio je Šek.
"Ovo je moj problem s Jokićem": Šekil O'Nil ubijeđen da bi razbio Somborca očas posla
Iako se previše naglašava da je Jokić loš defanzivac, što nije tačno, Šekil O'Nil vjeruje da bi uspijevao da dominira protiv njega u duelu jedan na jedan jer takvog igrača trenutno nema u NBA.
"Da je igrač samo 'iz posta' i da moram da se fokusiram na njega, ne bi davao mnogo, jer sam vidio da je imao problema kad je igrao u postu protiv Dvajta Hauard. Ali, pošto Denver mnogo igra pik-en-rol, moraš da pomogneš na beku, oni vrate loptu, a on šutne. Ali ako on čuva mene, ja u prosjeku dajem 40", nasmijao se Šekil.
Nažalost, nikada nećemo saznati da li je Šekil O'Nil u pravu ili je samo pokušavao da zaštiti svoj integritet, ali je svakako istina da su obojica majstori košarke.
Šek i ranije "prijetio" Jokiću
"Napravio bih od njega slovensku, slovenačku piletinu, odakle god da je. Ubacio bih 40 poena i morali bi da me udvajaju u odbrani. Vjerovatno bi igrao 'pik end pop' i izvlačio bi me na distancu, ali vjerovatno ne bi bio u igri. Uzeo bih loptu i išao pravo u reket, a cijela hala bi vikala da ne smije da stoji tamo 3 sekunde. I vidjeli bismo šta bi bilo", kazao je O'Nil u studiju "TNT"-a tokom prošlosezonskog plej-ofa o Nikoli Jokiću.
"Garantujem vam jedno, pogodio bih mnogo više šuteva za dva poena nego on trojki. I povrh toga, natjerao bih njegovu braću da se tuku sa mnom jer bi u prvoj akciji na utakmici išao laktom u lice", rekao je O'Nil, pa pokazao da bi Jokić ostao bez zuba.
Zbog toga je nastala rasprava u studiju koja se i dan-danas prepričava:
- "Nećeš da se igraš sa njegovom braćom", rekli su mu sagovornici
- "Imam i ja braću"
- "Da li si vidio njegovu braću?"
- "Da li ste vi vidjeli moju braću?", dodao je O'Nil u svom stilu.