Šekil O'Nil voli Nikolu Jokića, ali je ubijeđen da bi ga "razbio" u direktnom duelu jer vidi jedan problem u njegovoj igri.

Izvor: YouTube/Ausmerican Aces/Denver Nuggets/Screenshot

Šekil O'Nil izuzetno poštuje Nikolu Jokića, ali mu se ne sviđa što je o njemu počelo da se priča kao o najboljem centru svih vremena, tako da je odlučio da kada god ima šansu - objasni zašto je bolji od njega. Tako je u podkastu "Tommy Talks with Shaquille O'Neal" ispričao da bi očas posla razbio Somborca.

Nakon niza pohvala na račun Nikole Jokića, Šekil O'Nil je rekao da ima "jedan problem s njim", a to je da je primijetio da srpski košarkaš ne blista u odbrani "na postu", gdje vjeruje da bi uspio da dominira protiv njega.

"U plej-ofu bih vjerovatno imao 40 poena, 14 skokova i tri blokade. Znate, Jokić je drugačiji igrač... Međutim, ako bi me Jokić čuvao jedan na jedan, nadam se da ne bi bio dugo u igri. U prvih 10 napada idem direktno na njega i to bi bilo to", naglasio je Šek.

Iako se previše naglašava da je Jokić loš defanzivac, što nije tačno, Šekil O'Nil vjeruje da bi uspijevao da dominira protiv njega u duelu jedan na jedan jer takvog igrača trenutno nema u NBA.

"Da je igrač samo 'iz posta' i da moram da se fokusiram na njega, ne bi davao mnogo, jer sam vidio da je imao problema kad je igrao u postu protiv Dvajta Hauard. Ali, pošto Denver mnogo igra pik-en-rol, moraš da pomogneš na beku, oni vrate loptu, a on šutne. Ali ako on čuva mene, ja u prosjeku dajem 40", nasmijao se Šekil.

Nažalost, nikada nećemo saznati da li je Šekil O'Nil u pravu ili je samo pokušavao da zaštiti svoj integritet, ali je svakako istina da su obojica majstori košarke.

Šek i ranije "prijetio" Jokiću

"Napravio bih od njega slovensku, slovenačku piletinu, odakle god da je. Ubacio bih 40 poena i morali bi da me udvajaju u odbrani. Vjerovatno bi igrao 'pik end pop' i izvlačio bi me na distancu, ali vjerovatno ne bi bio u igri. Uzeo bih loptu i išao pravo u reket, a cijela hala bi vikala da ne smije da stoji tamo 3 sekunde. I vidjeli bismo šta bi bilo", kazao je O'Nil u studiju "TNT"-a tokom prošlosezonskog plej-ofa o Nikoli Jokiću.

"Garantujem vam jedno, pogodio bih mnogo više šuteva za dva poena nego on trojki. I povrh toga, natjerao bih njegovu braću da se tuku sa mnom jer bi u prvoj akciji na utakmici išao laktom u lice", rekao je O'Nil, pa pokazao da bi Jokić ostao bez zuba.

Zbog toga je nastala rasprava u studiju koja se i dan-danas prepričava: