Zoran Dragić će po svemu sudeći u narednoj sezoni nosti dres Splita, a blizu je dolazak Amara Gegića takođe.

Izvor: MN Press

Kako javljaju hrvatski mediji Split je spremio nevjerovatno pojačanje za narednu sezonu. Tim sa Gripa je prema pisanju "Sportskih novosti" dogovorio sve sa Zoranom Dragićem. Dugogodišnji slovenački reprezentativac i brat dugogodišnjeg NBA košarkaša Gorana Dragića će posle završeka saradnje sa Bilbaom u Španiji stići u ABA ligu.

Iskusni 36-godišnji krilni košarkaš je u karijeri stigao i do NBA lige gde je nastupao za Finiks i Majami, mada se tu nije naigrao. Počeo je u Iliriji, Slovanu i Krki, a u Evropi je igrao za veliki broj klubova. Nosio je dres Unikahe, Himkija, Olimpije iz Milana, Anadolu Efedsa, Trsta, Ulma, Baskonije. Žalgirisa, Cedevite i na kraju Bilbaa.

Nije bio na Eurobasketu na kome je Slovenija došla do četvrfinala i ispala od kasnijeg prvaka Evrope Nemačke zbog sukoba sa selektorom Aleksandrom Sekulićem.

Nije ovo kraj planova Splita

Pominjao se reprezentativac Estonije Henri Drel kao moguće pojačanje, kao i nekolko Amerikanaca, ali izgleda da će zajedno sa Dragićem u Split stići Amar Gegić. Nekadašnji košarkaš Partizana igrao je za Bajern, Slobodu iz Tuzle, Spars, Cibonu, Pariz, Metropolitans i Gran Kanariju, a prošle godine je igrao za Zadar.

Split će u narednoj sezoni ABA lige igrati u grupi A zajedno sa Partizanom, FMP-om i Borcem, a tu će biti i Dubai, Kluž, Igokea, Studentski centar i Krka. U drugoj grupi će biti Crvena zvezda, Spartak, Mega, Budučnost, Cedevita Olimpija, Zadar, Bosna, Ilijira i Beč.