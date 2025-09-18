Košarkaši Partizana zabilježili su poraz na startu prijateljskog turnira "Pavlos Janakopulos".

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana poraženi su od ekipe Panatinaikosa rezultatom 91:82, na prijateljskom turniru "Pavlos Janakopulos" koji se ove godine igra u Melburnu i Sidneju.

Trener crno-bijelih Željko Obradović nije mogao da računa na četvoricu igrača - Tajrika Džonsa, Frenka Nilikinu, Alekseja Pokuševskog i Isaka Bongu koji se prije nekoliko dana okitio medaljom evropskog šampiona sa reprezentacijom Njemačke. Po prvi put na pripremama u timu su se našli kapiten Vanja Marinković i Karlik Džons.

Panatinaikos je ušao u meč serijom 5:0, ali je Partizan ubrzo uzvratio. Oba tim su bila izuzetno raspucana od starta meča, a prednjačili su Nan i Vašington. Posle prvih 10 minuta bilo je 27:20 za tim Željka Obradovića. U nastavku se razigrao MVP Evrolige, dok je šut košarkaša Partizana stao, ali je sjajnu partiju igrao Dilan Osetkovski koji je najzaslužniji za to što je Partizan sačuvao vođstvo tokom druge dionice i na veliki odmor otišao sa +8 - 44:37.

⚫️⚪️Rezultat na poluvremenu utakmice pripremnog turnira Pavlos Janakopulos u Melburnu@Paobcgr37 - 44#KKPartizanpic.twitter.com/uM63ZLvxR7 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)September 18, 2025

Nije mogao Partizan bez visokih igrača previše. Panatinaikos je u trećoj dionici serijom 10:0 stigao do preokreta koji je najavio Rogavapulos trojkom na samom startu drugog poluvremena. U tim momentima ništa nije išlo od ruke crno-bijelima, Braun je bio najvidljiviji na terenu, da bi posle 30 minuta košarke bilo 62:58 za grčki tim.

Nastavili su "zeleni" sa sjajnim šutom sa distance, ali je Šejk Milton uspeo da zaustavi novi nalet u poslednjoj dionici. Kada je Dilan Osetkovski bio na klupi, košarkaši Panatinaikosa su dosta lako dobijali bitke pod košem, pa je na tri minuta do kraja prednost porasla na dvocifrenu. Ponovo je Obradović dao šansu mladim igračima, pa je Partizan prišao na -5 posle trojke Bošnjakovića 76:81.

Ipak, to je bio poslednji trzaj crno-bijelih, pošto Nan i Rogavopulos trasiraju put ka pobjedi... Dvejn Vašington je bio najefikasniji sa 19 poena, Džabari Parker je imao 18, a Osetkovski 16. Na drugoj strani, prednjačio je Nan sa 19 i Jurtseven sa 18 poena uz 12 skokova.

Partizan drugi meč u Australiji igra protiv Sidnej Kingsa igra u nedelju od 8.30.