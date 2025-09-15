Vlade Đurović smatra da bez adekvatne podrške ostalih igrača najboji u turskom timu nisu mogli do titule na Eurobasketu.

Izvor: Arena sport/screenshot/Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemačka je objedinila titule i sada je osim zlata na Mundobasketu uzela zlatnu medalju i na Eurobasketu. Denis Šreder je proglašen za MVP-a turnira i ušao je u idelanu petorku sa Francom Vagnerom, a iako je u idealnom timu, morao je bolje u finišu Alperen Šengun.

Nekadašnji proslavljeni trener i već dugo stručni konsulantant na "Areni sport" Vlade Đurović istakao je da je zakazao najbolji igrač Turske kada je bilo najbitnije. Sa druge strane Šreder i Tajs su se pojavili kada je bilo najbitnije.

"Čestitke Nemcima. Rekao sam da će Nemci dobiti ako uđu u završnicu sa razlikom od poen-dva i dobili su je. Šreder je odigrao na kraju maestralno, pre toga ništa. Tajs je bio smešan čitavu utakmicu i onda da trojku odlučujuću", istakao je Đurović.

Šengun tragićar, Osmani najveća razlika

Što se tiče Turske, jeste Alperen Šengun završio meč kao najefikasniji sa 28 poena, ali je u finišu zakazao. Ipak najviše je nedostajalo što se niko sa klupe nije pojavio, pa je tako Albanac Emirdžan Osmani posle nestvarnih 28 poena protiv Grčke sada jedva uspeo da se upiše.

"Sa druge strane tragičar je Šengun koji je promašio zicer na jedan razlike, pa onda i trojku sa kojom je mogao nešto možda da se uradi. A izgubili su jer je Osmani dao dva poena, u odnosu na 28 na prethodnoj utakmici. Znate šta znači da jedan dan date 28, pa onda 2 poena, tu trener ne može da reaguje. Može, reagovao je, stavio je onog Bonu, on je nešto uradio, ali nisu imali podršku drugih igrača. Korkmaz nije pogledao koš, Hazer je dao dva, Sipahi je dao jedan vrlo važan koš, ali malo je to. Samo četiri igrača su davali poene.

(MONDO, N.L.)