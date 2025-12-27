Milica Pavlović o kritikama fanova nakon što je odbila da pjeva na bis: Otkrila šta joj je pisao otac nakon koncerta

Pjevačica Milica Pavlović zapalila je nišku publiku u hali "Čair" u okviru svoje turneje "Kraljica Juga II".
Milica Pavlović napravila je sinoć pravi spektakl u Nišu. Pred prepunom dvoranom, Milica je koncert otvorila energičnim hitom "ADHD", odmah podižući publiku na noge.
Pjevačicu su iz prvih redova bodrile maćeha i tetka, dok je publika sve vrijeme pjevala u glas njene najveće hitove.
Međutim, iako je publika željela da vidi Milicu i kada je koncertu došao kraj, ona ipak nije izašla na bis.
"Koncept 'Kraljice juga 2' je bio baš ovakav kakav je prikazan – da odjava bude prije posljednje pjesme, i da posljednja pjesma bude ADHD u rok fazonu, ista pjesma s kojom smo i krenuli ovaj koncert", objasnila je i dodala: "Nije loše da uvijek malo ostavimo da se želi", kazala je Milica na konstataciju novinara da je publika ostala do kraja u nadi da će se ipak vratiti i otpjevati još neki hit.
Poslušajte šta je sve rekla:
Otac joj pisao nakon što je izostao sa koncerta
Pitali smo Milicu da li se čula sa ocem i šta je razlog zašto je bio spriječen da dođe na njen koncert u Nišu. Kao i uvijek, bila je iskrena:
"Zato što nije mogao da dobije slobodne dane, eto to mi je rekao. Ali je rekao - tu je tvoja maćeha i sve mi je prenijela."
Poslušajte:
