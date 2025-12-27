"Željko je fasciniran Gudeljom": Ceca objavila fotku unuka, pa progovorila o porodici i pehu na koncertu

Pjevačica je nedavno podijelila fotografiju na kojoj se nalaze njen unuk Željko, kao i izabranik Anastasije Ražnatović, Nemanja Gudelj.

Izvor: TV prva/ screenshot

Balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć, 26. decembra, spektakularan koncert u Požarevcu pred oko 4.000 ljudi, ali je pred sam izlazak na binu doživela neočekivan peh.

Naime, u poslednjem trenutku pukao je rajsferšlus na dizajnerskim pantalonama koje je planirala da ponese na nastupu, zbog čega je morala brzo da reaguje. Ovoga puta spas je pronašla zahvaljujući bliskoj prijateljici, koja joj je ustupila farmerke, pa je pjevačica bez zadrške izašla pred publiku i održala koncert kao da se ništa nije dogodilo.

"Dešavaju se takve stvari, a isto se dešavalo i na sceni, samo nije toliko vidljivo, jer se jednom desilo da mi pukne rukav na Dolče Gabana haljini. Imenovala sam brend zato što uvek kažemo koliko je kvalitetan i skup, a to su toliko osetljive stvari da nisu za koncerte. Isto tako, na Ušću mi je pukla bretela, pa je Mili pritrčao da je priveže. Sada su bile dizajnerske pantalone i pred sam izlazak na binu bila sam sređena i obučena, samo odjednom rajsferšlus puca i samo sam pozvala i rekla drugarici: 'Svlači te farmerke koje imaš na sebi i odmah mi ih daj', i tako sam i pevala. Sreća je imati prave prijatelje u pravom momentu i na pravom mestu", priča Ceca, a zatim otkriva da je mnogo toga vezano za grad Požarevac.

"Upravo neki počeci su odavde, i ovaj kraj je odreagovao posebno na mene. Na početku sam sve vreme radila ovde svadbe, igranke, ispraćaje u vojsku, i to je sve trajalo po četiri dana, a ovde sam zaradila i svoj prvi devojački stan."

Pjevačica je otkrila i planove za narednu 2026. godinu.

"Album je prioritet, a 'Ušće' odmah posle albuma. U domu su spremni pokloni za unučiće i ne mogu da se dočekaju, jer mi i za doček, ali i za Božić pripremamo i delimo poklone. Za Božić u ponoć se pričešćujemo i svi porodično idemo na liturgiju. Svim mališanima, počev od sestrine djece, pa Veljkovoj djeci, usađujemo naše tradicionalne vrijednosti i učimo ih srpskim tradicionalnim običajima. To je jako lijepo i mislim da se pravoslavlje vraća u devedeset i pet posto domova i mnogo mi je drago kada se ljudi okreću našoj vjeri i tradiciji, da je njeguju i poštuju", zaključuje Ceca.

"Željko je fasciniran Nemanjom i on ga obožava, kada se pojavi Nemanja niko ne postoji, samo on. Vodili su Željka na vašar i Nemanja je morao sva ona vozila da isproba sa njim i sve mu je želje ispunio, tako da Željko lebdi. Što se tiče sporta, nemam ništa protiv da Željko nastupi u Real Madridu, Barseloni, ne mora u Sevilji. Talentovan je za fudbal, levonog i to se traži i to je povukao na majku, a i ja sam isto ljevouka i levonoga. Majka mu je bila sportista i reprezentativac, a otac je takođe sportista i naravno da je to povukao, ali on voli fudbal", otkrila je Ceca.