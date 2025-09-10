Reprezentacije Gruzije zastala je u četvrtfinalu Eurobasketa, a veliki problem ka preokretu ekipe Aleksandra Džikića napravilo je isključenje Goge Bitadzea.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Reprezentacija Gruzije stala je na korak od senzacije, pošto je ovaj tim poražen od Finske 93:79. Bili su izabranici Aleksandra Džikića na korak od preokreta početkom četvrte četvrtine, ali je faul Goge Bitadzea skupo koštao ovaj tim, na kraju Gruzin je i isključen za meča, pa je ekipa zbog izostanka jednog od najboljeg igrača posustala kad je bilo najvažnije.

Neočekivano su se i Finska i Gruzija našle u četvrtfinalu Eurobasketa, nakon što su izbacile favorite (Francusku i Srbiju) ova dva tima su odmerila snage. Finska je bila bolja tokom čitavog meča imala je čak u plus 20 (62:42), ali srpski trener i Gruzija u odlučujućoj deonici imali su priliku da se vrate i preokrenu. Bilo je nešto manje od sedam minuta do kraja meča, kad je Gruzija uspjela da se vrati na svega minus šest (73:67).

Pogledajte kako je izgledao trenutak kad je Bitadze faulirao Jantunena:

Baš kad je trebalo da ovaj tim preokrene, Miro Litl je postigao važnu trojku za 76:67, pa se tako uvukla nervoza u redove Gruzije. Ovaj tim nije uspeo da dođe do poena, a onda je na drugoj strani, dok se borio za poziciju ispod koša Finske Goga Bitadze faulirao Mikaela Jantunena. Burno je reagovao Bitadze, odmah je dobio nesportsku, a onda i tehničku, pa je morao da napusti teren.

Potom je Finac oba puta sa linije penala bio precizan, pa je i Oliver Nkamua postigao trojku i tada se rival značajno odlijepio (81:67). Upjela je Gruzija u nastavku da veže seriju od 7:0 za 81:74, ali je ponovo Finska uzvratila i to je značio potpunbi krah ekipe Aleksandra Džikića koja se lavovski borila u ovom susretu.

Dok nije bio isključen Bitadze je zabilježio 14 poena, šest skokova i tri asistencije, pa čak i sa ovakvom statistikom bio je četvrti strelac svog tima, ispred njega su se našli Mamukelašvili sa 22 poena, Sandze sa 19 i pet skokova, odnosno Šengelija sa 18 i pet asistencija.