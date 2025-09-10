Iskusni srpski trener još jednom je kritikovao neuspeh reprezentacije Srbije na Eurobasketu.

Izvor: MN Press/TV Arena sport

Poznati srpski trener i stručni komentator TV Arena sport Vlade Đurović (77) priznao je da ga još boli neuspjeh naše reprezentacije na Eurobasketu. Dok prati Evropsko prvenstvo, na kojem je "dželat" Orlova, Finska, ušla u polufinale, on ne može sebi da objasni zašto srpski tim nije tamo, u borbi za medalje.

"Katastrofa, razmišljam ako može Finska da bude u polufinalu, a mi ne možemo sa našom ekipom... Onda ne znam o čemu se radi. Fincima svaka čast. Trener je izvukao 110 odsto. Markanen je glavna figura, ima odlične saradnike, oni koji su bili nepoznati, postali su igrači. Majke mi, ne bih se iznenadio da uzmu bronzanu medalju. Igraju agresivno, unose se u lice protivniku, ne respektuju nikoga, igraju košarku po mom ukusu bez respekta prema bilo kome. Ama, vidiš im face i govor tijela, vjeruju u sebe i u to što rade", rekao je Đurović za TV Arena sport.

Analizirajući pobedu Finske protiv Gruzije, kazao je da mu je žao zato što srpski trener Aleksandar Džikić nije uspeo da uvede svoju reprezentaciju Gruzije u polufinale.

"Žao mi je Džikića jer se njihov predsjednik tako lepo otvorio i mogao je da zaradi velike pare, a i ovako je zaradio. I ovako mu svaka čast. Možda da su ušli sa tvrđom igrom bilo bi drugačije, ovako je na kraju bilo kasno. Ogroman rezultat za Gruziju, predsjednik je došao na utakmicu, fantastična stvar i za njega i za Džikića. Mislim da je to ipak bio maksimum i dobro je što je naš trener bio tu", dodao je Đurović.

Predsjednik KSS Čović otkrio velike probleme

Podsjetimo, reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Eurobasketa u duelu protiv Finske, a predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović otkrio je u sredu koliko su bili veliki problemi ekipe sa povredama i bolešću tokom turnira.

Takođe, prvi čovjek KSS rekao je da je Svetislav Pešić i dalje selektor pod ugovorom do kraja septembra i nije isključio mogućnost da to i ostane u kvalifikacijama za Mundobasket.

"Znaće se do kraja septembra. Ja sam vas pitao da li bi trebalo da bude profesionalac? Da li ljudi mogu, da li ljudi hoće. Savez će izaći sa određenim stavovima. Nas čeka prozor u novembru, teške utakmice. Pešić bio tu ili ne bio pomoći će oko odabira naslednika.Vidjećemo da li ćemo pronaći nekog u ovoj situaciji, ako ga ne nađemo, moraće on da dovrši", kazao je Čović gostujući na Radio-televiziji Srbije.