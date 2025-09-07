Vlade Đurović iznenađen opravdanjem Svetislava Pešića za debakl Srbije na Eurobasketu 2025.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je, između ostalog, da je razlog poraza "orlova" na Eurobasketu nedovoljna fizička sprema. Zbog toga naši igrači nisu mogli da odgovore fizički u duelima, niti da izdrže veće napore na meču s Fincima, naglasio je Pešić.

"Realna je situacija da na ovakvoj utakmici i turniru stvarno moraš da budeš bolje fizički pripremljen. Mi nismo bili na tom nivou. Falilo nam je tih stvari, nekoliko igrača je večeras igrali pod povredom. Ušao nam je virus u ekipu, u smislu bolesti, i Jović je imao problem da uopšte nije ni trenirao osim danas prijepodne", poručio je Pešić što je vrlo strpljivo saslušao Vlade Đurović tokom gostovanja na TV Arena Sport i zamerio mu na tim rečima.

"Rekao je da za oakav turnir moraš da budeš fizički bolje spreman, a da mi nismo. Pa valjda se u okviru priprema radi i to (fizička priprema, prim. aut.). Treba Pešić da zna zašto je to tako bilo. Naravno, ako su igrači bili bolesni i imali viruse, to može da bude problem", rekao je Đurović.

Istakao je prije toga Đurović da ima još neke zamjerke na rad Svetislava Pešića, a dodao je i da sada mora da se napravi bolja analiza jer mu je utisak da smo svi precijenili ovu generaciju Srbije.

"Nije to samo slabo veče, bilo je i prije toga slabije, pa smo nekako prošli. Nije to ono što zadovoljava naciju. Moram da kažem da smo ih ipak precijenili. Ja prvi. Za mene je tragedija ako se ne osvoji medalja, pa će neko da kaže koji je to tim... Dosta igrača su pomoćni igrači u svojim klubovima i ja to tako nisam gledao. Nacija je razočarana i mislim mora da bude, kako drugačije. Znam kako će biti ovih dana, znam kakvi smo mi Srbi i to je ono najgore što može. Neću više da idem na košarku i tako dalje. Narod misli da se nismo borili, ja to tako ne vidim, to ne može niko da mi kaže", dodao je Đurović.

Šta dalje za Srbiju?

Uz poruku da mu nije jasno zašto Srbija nije više koristila unutrašnju igru, Đurović je rekao da je grešaka bilo i u vođenju meča i u postavama, dodajući da je Pešić diplomatski smirio strasti pričom o fizičkoj kondiciji. Ali, da sada slede izazovi za "orlove".

"Ne može da se izbjegne odgovornost i nema veze da ćemo to posle da nadoknadimo. Ovo je bilo takmičenje, za neke možda i poslednje. Stefan Jović više neće igrati, Nikola Jokić nije mlad, ne možemo da očekujemo da već sledeći Eurobasket osvoji i pokazuje zlato svojoj deci. Ovo je bila šansa. Velika. Španija došla s drugim timom, Francuzima pet igrača iz NBA falilo...", kazao je Đurović i rekao da bi voleo da postoji stručni savet koji odlučuje šta sa Pešićem.

"To što si mene pitao za Pešića, da postoji stručni savet, onda bi oni informisali predsednika KSS da se sazove Skupština. Moraju da postoje neki stručni ljudi (...) Nije da oteramo Pešića, nego ko je drugi. Tu su Obradović, Rajaković... Po meni ne treba odmah sada to raditi, treba da odemo na Svetsko prvenstvo i bila bi tragedija da se ne kvalifikujemo", zaključio je on.