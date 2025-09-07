Aleksa Avramović na oba meča, a Filip Petrušev na gostovanju u Finskoj nosili su Srbiju do dvije ubjedljive pobjede protiv tima koji nas je izbacio sa Eurobasketa 2025.

Izvor: MN Press

Košarkaši Srbije poraženi su od Finske (92:86) na Eurobasketu 2025 i to je jedan od najbolnijih poraza u istoriji našeg nacionalnog tima. Od zlatne medalje o kojoj je maštala čitava reprezentacija neće biti ništa, na evropskom tronu videćemo neku drugu selekciju, a mi ćemo morati da čekamo barem 2029. godine. Tada ćemo se već približiti 30. godišnjici poslednjeg zlatnog odličja sa Evropskih prvenstava.

Da stvari budu još gore, Srbija je Evropsko prvenstvo u Letoniji završila protiv tima koji nije trebalo da joj bude teži izazov. Zapravo, jedan od najvećih favorita za osvajanje turnira ušao je u meč kao apsolutni favorit - kako zbog igračkog kadra koji je selektor Svetislav Pešić imao na raspolaganju, tako i zbog kvalifikacionih mečeva u kojima su Srbija i Finska već odmjerile snage.

Kad su igrale Srbija i Finska?

Reprezentacija finske imala je obezbjeđen plasman na Evropsko prvenstvo kao jedan od četiri domaćina turnira, ali je svakako igrala kvalifikacije i našla se baš u grupi sa Srbijom. Naš nacionalni tim osvojio je prvo mjesto, Finci su završili treći - iza Gruzije koja je kao drugoplasirana obezbijedila plasman na takmičenje, a kasnije na njemu i plasman u nokaut fazu.

Selekcije Srbije i Finske odigrale su dva međusobna meča i oba su rešena u korist našeg tima. U prvom kolu kvalifikacija, igranom 23. februara 2024. godine, Srbija je u Beogradu pobijedila Finsku (77:61), a zatim je 21. februara 2025. godine bila malo manje ubjedljiva (105:95) na gostovanju u Espu.

Sudeći po rezultatu, Srbija nije imala većih problema da savlada ekipu protiv koje je završila takmičenje na Evropskom prvenstvu. Naravno, situacija je nešto drugačija jer je na Eurobasketu 2025 Finsku predvodio NBA košarkaš Lauri Markanen, ali i Srbija je dobila brojna pojačanja iz najjače košarkaške lige na svijetu, pa i iz Evrolige.

Ko je igrao za Srbiju protiv Finaca?

Za razliku od meča na Evropskom prvenstvu kada je prva zvijezda tima bio Nikola Jokić, pored njega NBA igrač Nikola Jović, pa bivši NBA igrač Vasilije Micić,... Svetislav Pešić je u kvalifikacijama imao mnogo "skromniji" tim. Istina, nekoliko košarkaša igralo je i na kvalifikacionim mečevima i u Rigi u subotu uveče, a posebno važni bili su Aleksa Avramović i Filip Petrušev.

Tim Srbije za meč protiv Finske u Beogradu, februar 2024: Nikola Đurišić 2, Filip Petrušev 8, Balša Koprivica 1, Vanja Marinković 7, Ognjen Jaramaz 3, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Luka Mitrović 19, Marko Gudurić 5, Dejan Davidovac 7, Aleksa Avramović 17, Dušan Beslać 7.

Tim Srbije za meč protiv Finske u Espu, februar 2025: Filip Petrušev 34, Balša Koprivica 9, Mario Nakić 7, Aleksa Radanov 2, Dušan Ristić, Arijan Lakić 3, Dejan Davidovac 12, Boriša Simanić, Aleksa Avramović 21, Uroš Trifunović 12, Dušan Beslać 5, Mihailo Petrović.