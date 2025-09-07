Plan je da se srpski košarkaši sa Evropskog prvenstva vrate danas, u nedelju čarter letom za Beograd. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Srbije došli su u Rigu sa snovima o zlatu na Eurobasketu. Ti snovi raspršeni su već u osmini finala porazom od Finske (92:86). Potpuni šok i nevjerica traju i dan posle teškog poraza. Šta dalje i kakav je plan, kada se vraćaju iz letonske prestonice?

Prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili na licu mjesta plan je da povratak reprezentacije bude već danas, u nedelju, tokom dana. Vratiće se čarter letom i ideja je da svi zajedno odu nazad za Beograd, ali je i dalje nepoznato hoće li se to desiti ili će neko da ode u drugom smjeru zbog klupskih obaveza i drugačijih planova.

Dakle, povratak "orlova" slomljenih krila biće već 7. septembra, a ne 15. kako se svi nadali, pa i oni sami, pošto je finale na programu 14. septembra...

Da li je ovo kraj generacije?

Da li je ovaj poraz ujedno i kraj ove generacije? To je jedna od tema posle ispadanja, a posle tog meča je to pitanje dobio i Ognjen Dobrić.

"Uf, to je teško reći. Ova generacija po godinama može još da igra. Ako budemo zdravi, nadam se da ćemo se opet skupiti i napraviti bolji rezultat. Nedostaje medalja sa Evropskog, na poslednja dva ispali smo u osmini finala. Nadam se da će Srbija odigrati bolje u budućnosti", poručio je Dobrić.