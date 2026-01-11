Evropske zemlje se, prema pisanju Telegrafa, nadaju da bi pojačano prisustvo NATO-a na Arktiku moglo da podstakne Trampa da odustane od ideje aneksije Grenlanda, ali i da mu omogući da tvrdi kako Evropa preuzima veći dio tereta kada je riječ o zajedničkoj bezbjednosti.

Izvor: Facebook/Printscreen/Nomaddna

Britanski zvaničnici posljednjih dana sastali su se sa kolegama iz više evropskih zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, kako bi započeli pripreme za moguće raspoređivanje vojne snage na Grenlandu radi jačanja bezbjednosti Arktika, piše britanski list Telegraf.

Prema navodima tog lista, razgovori se vode u Dauning stritu, a vojni planeri razrađuju opcije za potencijalnu NATO misiju na ostrvu. Planovi su u ranoj fazi i mogli bi da uključe raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona, ili kombinaciju vremenski ograničenih vojnih vježbi, razmjene obavještajnih podataka i razvoja vojnih kapaciteta.

Inicijativa je, kako se navodi, uslijedila nakon izjava bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je više puta rekao da bi Sjedinjene Američke Države mogle da preuzmu Grenland iz bezbjednosnih razloga, uz obrazloženje da postoji opasnost da Rusija ili Kina ojačaju svoje prisustvo u tom regionu.

Grenland je samoupravna teritorija u sastavu Danske, članice NATO-a, i posjeduje značajne prirodne resurse, uključujući rijetke metale. Izvori bliski britanskoj vladi navode da premijer Kir Starmer prijetnje po bezbjednost Arktika shvata „izuzetno ozbiljno“ i da podržava jačanje odvraćanja u tom regionu.

List takođe navodi da se unutar Evropske unije razmatraju potencijalne mjere ukoliko Tramp odbije ideju NATO raspoređivanja, uključujući moguće sankcije američkim kompanijama i finansijskim institucijama, kao i druge oblike političkog i ekonomskog pritiska. Ovi navodi za sada nijesu zvanično potvrđeni iz institucija EU ili NATO-a.

Ideja o NATO misiji na Grenlandu, prema istim izvorima, razmatrana je i na nedavnom sastanku saveznika u Briselu.