Srpski legendarni košarkaš Igor Rakočević stao u odbranu Vasilija Micića posle ispadanja sa Eurobasketa.

Košarkaška reprezentacija Srbije obrukala se na Eurobasketu 2025. "Orlovi" su kao prvi favoriti takmičenja ispali već u osmini finala od Finske, tako da će se u narednim danima tražiti krivci za ovaj debakl, a čini se da je među košarkašima više kandidata pošto mnogi od njih nisu bili u formi.

Najočigledniji primer je Vasilije Micić, koji praktično nije ni igrao poslednje dvije godine u NBA ligi, imao je povredu, a selektor ga je birao za konačan sastav za Eurobasket, vjerujući da će pronaći formu... Ali, nije.

Zbog toga se prethodnih dana moglo vidjeti mnogo kritika na njegov račun, da bi ga sada zaštitio lnaš egendarni košarkaš Igor Rakočević koji je uz to naveo i šta smatra da je osnovni razlog ispadanja sa turnira bez medalje: "Nažalost, neslavan kraj naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u košarci. Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svijetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima. U našem timu uloge nisu bile na vrijemе skroz definisane, i par igrača nije imalo dobro zdravstveno stanje, kao ni igračku formu", napisao je Rakočević na Tviteru.

Posebno se obratio Vasiliju Miciću

"Par povreda, loše veče, inspiracija i momentum protivničke ekipe lako može da rezultuje ovakvim krajem. Ubijeđen sam, da nismo imali povrede tako važnih igrača, da bismo došli do medalje".

Posebno se osvrnuo na Vasilije Micića: "Momcima hvala što su dali 2 mjeseca svog života, trenirali vredno i žrtvovali vrijeme sa svojim porodicama da bi ponosno nosili dres naše zemlje, što je i obaveza i privilegija svakom košarkašu. Hvala i Vasiliju Miciću, koji nije odigrao dobro prvenstvo, ali je na prošlom takmičenju, posle smrti majke ostao i junački igrao za naš tim. Nadam se da to nećete zaboraviti", naglasio je on.

Podsjetimo, Srbija je i na prethodnom Eurobasketu ispala u osmini finala kada se takođe očekivala medalja.