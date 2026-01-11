Najmanje šest pripadnika bezbjednosnih snaga ubijeno u Iranu, javljaju strani mediji.

Izvor: X/@MAmirizadeh

Najmanje šest pripadnika iranskih bezbjednosnih snaga ubijeno je u nemirima na zapadu zemlje, dok su stotine demonstranata privedene tokom antivladinih protesta koji već nedeljama potresaju Iran zbog teške ekonomske situacije i naglog pada vrijednosti nacionalne valute.

Ubijeni pripadnici snaga bezbjednosti

Državna televizija IRIB, pozivajući se na glavnog državnog tužioca Mohamada Movahedija-Azada, saopštila je da je šest pripadnika bezbjednosnih snaga stradalo tokom nereda u zapadnoj provinciji Kermanšah.

Hapšenja i racije širom zemlje

Iranska državna mreža Press TV objavila je da su sigurnosne snage tokom racija u domovima demonstranata uhapsile oko 200 osoba koje vlasti označavaju kao „vođe protesta“, kao i da je tom prilikom zaplijenjena određena količina oružja.

Načelnik iranske policije Ahmad Reza Radan izjavio je da je koordinacija između sigurnosnih snaga i organa za sprovođenje zakona dodatno pojačana, što je, kako je naveo, dovelo do intenziviranja akcija protiv onih koje vlasti nazivaju izgrednicima.

„Uz punu koordinaciju sigurnosnih i policijskih snaga, nivo sukoba sa izgrednicima podignut je na viši stepen“, rekao je Radan. On je dodao da su tokom noći uhapšeni „ključni elementi“ koji stoje iza nereda i da će se privedeni suočiti sa kaznama nakon završetka zakonskih procedura.

This is not a protest. It is a revolution.

Yes, Iran is looking at FREEDOM.



January 2026 Iran.pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih)January 10, 2026

Spornu smrt vlasti pripisuju "obučenim elementima"

Radan je naveo i da je većina poginulih tokom aktuelnog talasa protesta stradala od ubodnih rana, pozivajući se na forenzičke nalaze. Prema njegovim riječima, mala udaljenost sa koje su žrtve pogođene ukazuje na to da, kako tvrdi, "smrtonosne povrede nisu nanele bezbjednosne snage, već obučeni i usmjereni pojedinci".

Protesti zbog ekonomskog kolapsa

Iran potresaju masovni protesti od kraja prošlog meseca, koji su započeli 28. decembra na Velikom bazaru u Teheranu, nakon naglog pada vrednosti iranskog rijala i naglog pogoršanja ekonomskih uslova. Demonstracije su se ubrzo proširile i na druge gradove širom zemlje.

What is happening in Iran is not a protest anymore, it’ a REVOLUTION against radical Islamists who have hijacked the beautiful country of Iran for 47yrs.



World leaders must stand with Iranians who are fighting against a criminal Islamic terrorist regime that has sponsored…pic.twitter.com/aOHcpoId5W — Marziyeh Amirizadeh مرضیه امیری زاده (@MAmirizadeh)January 9, 2026

Nezvanični podaci o stotinama žrtava

Zvanične procene o broju stradalih još nisu objavljene. Međutim, iranski medicinski izvori su tokom vikenda prijavili stotine smrtnih slučajeva. Jedan ljekar iz Teherana rekao je za američki časopis Time, pod uslovom anonimnosti, da je šest bolnica u glavnom gradu zabilježilo najmanje 217 poginulih demonstranata, od kojih je većina stradala od bojeve municije.