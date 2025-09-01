Favorizovana Njemačka pregazila Veliku Britaniju na Eurobasketu.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Njemačke nastavaljaju sa impresivnim partijama na Eurobasketu. Ovog puta su deklasirali selekciju Velike Britanije sa 120:57. Tako su "panceri" u četvrtoj utakmici zaredom postigli 100+ poena i dodatno potvrdili ulogu jednog od favorita.

Bila je ovo potuna dominacija izabranika Aleksa Mumbrua koji su posle 10 minuta košarke imali dvocifrenu prednost 32:19, da bi u drugoj dionici već dostigli maksimalnih +28 i na poluvrijeme otišli sa ubjedljvih 58:31. Prednost je u trećem kvartalu narasla do 40, a u poslednjoj četvrtini do 50, utisak je bio da Britanci jedva čekaju kraj meča u kome nisu imali nikakvu šansu.

Njemci su imali čak petoricu dvocifrenih igrača dok su Heson i Vilan pružili najveći otpor sa druge strane. Tristan Da Silva je briljirao u ovom duelu, pošto je postigao 25 poena i 5 skokova uz 5/7 šut za tri poena. Šruder je bio standarno dobar sa 19, ali nije se pretjerano umarao, pratio ih je Vagner sa 18 poena i 10 asistencija i Oskar Da Silva sa 13. Pomenuti duo Britanaca dao je po 11 poena.

Njemce sada čeka duel sa Finskom, dok će Velika Britanija u poslednjem kolu igrati protiv Crne Gore.