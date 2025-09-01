Džeremi Lin se povukao posle duge i uspešne karijere. Ipak njegov "Linsaniti" je era koja je trajala - mesec dana.

Sada je kraj! Počelo je kao bajka u februaru 2012. a sada je kraj, Džeremi Lin je završio karijeru. Amerikanac kineskog porekla "zapalio" je NBA kada je 4. februara 2012. kao anonimus razbio Derona Vilijamsa i Nju Džersi Netse sa 25 poena, 7 asistencija i 5 skokova.

Trajala je karijera sve do sada, ali tih prvih mesec dana u kojima je bio veća zvezda u Njujork Niksima od Karmela Entonija ostali su zauvek zapamćeni. Ipak, kada ga je krajem februara Mario Čalmers razbio u direktnom duelu više nikada Lin nije uspeo da ostvari slavu sa tog slavnog početka.

Lin je sada sa 37 godina završio karijeru koja je počela kada je posle završenog Harvarda dobio šansu u Golden Stejtu. Tu nije igrao pa je otišao u Kinu, a Niksi su ga potpisali za sezonu 2011/12 i nakon te godine je postao stabilan rotacioni NBA igrač Nastupao je za Hjuston, Los Anđeles LEjkerse, Šarlot, Brukli, Atlantu, a 2019. je sa Torontom osvojo prsten. Od tada se nije vraćao u NBA i igrao je u Kini.

Oproštajna poruka Džeremija Lina

"Kao sportisti uvek smo svesni toga da penzija nije daleko, Prošlo je 15 godina karijere i znao sam da ću jednog dana morati da odem. Sada mi je odkuka da se oprostim od košarke najteža u životu. Bila mi je najveća čast u životu da se takmičim sa najvećim rivalima pod najjačim svetlima i da pokažem svetu da je to moguće za nekoga ko izgleda kao ja. Doživeo sam najluđe dečačke snove i igrao širom sveta. Zauvek ću biti klinac koji je stvarno živ samo kada igra košarku.

Toliko se ljudi žrtvovalo i doprinelo mom putovanju, mnogo više nego što bih ja mogao da im vratim. Hvala im što su verovali u mene i išli sa mnom, slavili moje uspehe i podizali me kada padnem. Ovo je vožnja za koju nikada nisam hteo da se završi, ali znam da je vreme. Sve vas volim", napisao je Džeremi Lin u oproštajnoj poruci.

