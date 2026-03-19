"Možda se Ana predstavila kao ja i crkva ih razvela": Raletova bivša žena progovorila i raskrinkala poznati par

Slavica Coka Ratković bez dlake na jeziku je govorila o kompozitoru i pjevačici.

Prva žena kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Coka Ratković, se ponovno oglasila nakon što je pjevačica Ana Nikolić objavila papir kao navodni dokaz o tome da su Slavica i Rale i crkveno razvedeni.

Bivša žena Gorana Ratkovića Raleta kaže da o tome "nije obaviještena", te da nije ni bila prisutna.

"Ja jednostavno nemam riječi, Rale niti je mene, a ni našu djecu obavijestio da smo crkveno razvedeni. U onom pismu koje je Nikolićka javno objavila stoji, kako su obe strane saglasne da se crkveno razvedu, a ja nisam ni bila tu. Možda je Anu vodio sa sobom, pa se ona predstavila kao ja i crkva ih razvela. A, ono što je najbitnije i najtragičnije u svemu tome, navedeno je moje pogrešno prezime. Ja se djevojački prezivam Vidojković", na papiru stoji Vidojević, tako da ja zaista ne znam ko je ta Slavica Vidojević?!", pita se Slavica.

"Ako je po tom papiru i sa pogrešnim mojim prezimenom, onda mi još nismo crkveno razvedeni. Da se razumijemo, ja sam zaista srećna što se i to desilo, pa tako od srca Ani Nikolić poklanjam ili prepuštam prezime Ratković. Nadam se da će sa njim zaista biti srećna, ako do vjenčanja uopšte i dođe. Jako sam razočarana i u crkvu jer su dali razvod bez da smo oboje bili tu i da me uopšte nisu obavijestili da smo razvedeni", rekla je Slavica Coka Ratković.

Progovorila o prijetnjama Ane Nikolić

Na konstataciju da Rale uskoro ide na operaciju srca, Coka je odgovorila:

"Znate šta, i ja sam u oktobru prošle godine imala veoma tešku operaciju srca. A Rale me samo jednom nazvao i to nekako pun straha, valjda da ga ona ne otkrije da sa mnom razgovara. Njih dvoje su bili na Maldivima i Dubaiju. Ana Nikolić je sa tih destinacija slala jako ružne poruke mojoj mami, a jedna je bila sledećeg sadržaja: 'Dosta je bilo, ako želiš da ti kćerka živi.' Meni ni danas nije jasno šta je htjela da poruči tom porukom, a onda su uslijedile i druge poruke. Moja mama joj je odgovorila, da je ona stara žena i da je ne bombarduje porukama", tvrdi Slavica.

Na pitanje kako je Rale reagovao na njen prvi intervju, Coka je odgovorila.

"Kako sam čula rekao je da sam bila jako blaga, 'trebala sam žešće da udarim'. Ali, ja to ne želim. Iskreno želim mu svako dobro u životu, a ja sam konačno slobodna žena - zaključila je Coka za Naj portal.

