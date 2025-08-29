Nikola Jokić u ranoj fazi meča protiv Portugalije je zakucao i izazvao pravo oduševljenje u dvorani.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Srbija je za rivala u drugom meču grupne faze na Eurobasketu imala reprezentaciju Portugalije. Osim što je ovaj meč obilježilo rano isključenje Filipa Petruševa, susret je takođe obilježilo i zakucavanje Nikole Jokića.

Ne dešava se često, zapravo se ne dešava gotovo nikad - Nikola Jokić je zakucao. Bilo je to u osmom minutu susreta sa Portugalijom, paš u periodu u kojem su "orlovi" izlazi iz krize jer na terenu nije bilo Filipa Petruševa. Srbija je imala blagu prednost od 19:16, a onda je iskusni Stefan Jović poveo napad, pronašao Nikolu Jokića ispred sebe, a centar Denvera potom se prošeta kroz reket rivala i zakucao.

Bio je ti pravi šok za sve u Rigi, a onda je uslijedilo opšte oduševljenje. Nema sumnje da će ovaj potez najboljeg igrača svijeta izazvati veliko interesovanje i u SAD, pošto je to akcija koju NBA nikad nije video od Nikole Jokića.

Jokić zakucao i na zagrevanju protiv Njemačke

Nikola Jokić zakucao je i na zagrijevanju na turniru u Minhenu, na kojem se Srbija pripremala za Eurobasket. Bilo je to na zagrijevanju i već tada je potez Jokića izazivao veliko interesovanje u NBA ligi. Navijački nalog njegovog kluba Denver Nagetsa objavio je video-snimak na kojem se vidi kako Somborac zakucava sa obije ruke, iza leđa, uz komentar koji ne krije čuđenje: "Nisam znao da brat ovo krije kod sebe".