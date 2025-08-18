Nikada u istoriji košarke nije postojao igrač poput Nikole Jokića jer on sve radi drugačije, tvrdi Tajon Čendler.

Izvor: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić priprema se za napad na zlatnu medalju sa Srbijom na Evropskom prvenstvu, a veliki uspijeh sa reprezentacijom dodatno bi pojačao utisak o njegovoj karijeri. Srpski centar već godinama dominira NBA ligom, pa ne čudi što su i nekadašnji američki košarkaši pod utiskom njegovih partija.

Nekadašnji košarkaš Tajson Čendler svjestan je da ranije nije bilo igrača kao Nikola Jokić. Po njegovim riječima, srpski centar predvodi listu stranaca koji posljednjih godina dominiraju NBA ligom, a koji su svojim kvalitetima potpuno izgurali Amerikance iz priča o najboljem igraču najbolje lige na svijetu.

"Nevjerovatni su za našu igru. Fantastično ih je gledati, svaka njihova utakmica je lijepa i drugačija. Volim šta to čini za konkurenciju u igri. Prije, kada bih pravio top 10 ili top 15, dominirali su Amerikanci. Sada je u top 10 ili top 15 mnogo internacionalaca. To je divno za igru, jer pomaže njenom razvoju. Jokić igra drugačije nego iko prije njega. Luka igra drugačije nego iko prije njega. Takvi igrači daju američkim igračima primjer", rekao je Tajson Čendler za "Jurohups".

Nekadašnji američki košarkaš imao je priliku da u NBA igra protiv Nikole Jokića, Janisa Adetokunba i Luke Dončića, trenutno najboljih evropskih košarkaša. Po njegovom mišljenju, oni su sportu donijeli mnogo, jer su globalni ambasadori i inspirišu mlađe generacije širom svijeta.

"Igra se stalno razvija, uvijek postoji neki umjetnik negdje. Zato mislim da igra mora biti globalna, ko zna odakle će doći sljedeći talenat koji inspiriše novu generaciju i revolucionizuje igru. Kad misliš da ne može bolje, pojavi se još nešto. Zainteresovan sam da vidim gdje će igra dalje ići. Nastaviću da igram svoju ulogu. Volim šta vidim za budućnost lige", zaključio je Čendler.

Tokom profesionalne karijere Čendler je nastupao za Čikago, Nju Orleans, Šarlot, Dalas, Njujork, ponovo Dalas, Finiks, LA Lejkerse i na kraju Hjuston. Na draftu 2001. godine biran je kao drugi pik, sa Dalasom je bio šampion 2011. godine, a dvije godine kasnije igrao je na Ol-staru. Po jednom je proglašen za najboljeg defanzivca sezone i člana najbolje defanzivne petorke , zanimljivo, u različitim sezonama.

Kao reprezentativac SAD Tajson Čendler je osvojio zlatnu medalju na Američkom šampionatu 2007. godine, zlatnu medalju na Mundobasketu u Turskoj 2010. godine i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Na tim mečevima nije bio centralna figura, ali je u finalu Olimpijskih igara postigao prve poene na meču, ispostavilo se da su mu to i jedini na toj utakmici.