Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra (12:30) u Tampereu protiv Švedske utakmicu četvrtog kola B grupe Eurobasketa.

Izvor: fiba.com/printscreen

Biće to duel sa direktni rivalom za plasman u narednu rundu takmičenja.

Crna Gora je bez pobjede nakon tri odigrana kola, dok je Švedska jedini trijumf upisala protiv Velike Britanije.

Plejmejker Igor Drobnjak kazao je da će biti teško nakon tri ubjedljiva poraza.

"Ono što je realnost jeste da su to bili kvalitetniji protivnici od nas, ali svakako stoji da smo morali sve tri utakmice da igramo bolje sa više energije, više fokusa, manje grešaka. Ali šta je tu je, kao što sam rekao, dan oporavka je danas. Probaćemo da se oporavimo što bolje, da se spremimo za sjutra. U suštini, to su dvije utakmice i šansa koju mi tražimo“, kazao je Drobnjak.

On je kazao da igra švedske selekcije podsjeća na Finsku i da očekuje dosta jurnjave i trčanja.

"To je ono što smo imali i do sada. Ova grupa je takva da nema nijednog protivnika za kojeg možemo reći da će biti jednostavnija igra, ali svakako smo spremni na to i daćemo sve od sebe da budemo bolji nego u prve tri utakmice", rekao je Drobnjak.

Crna Gora će u duelu sa Švedskom biti oslabljena neigranjem povrijeđenog Zorana Nikolića, za kojeg je prvenstvo završeno.

"Stvarno je teško, pogotovo zbog ritma samog prvenstva, koji je veoma zahtjevan, naročito sada kada smo imali dvije vezane utakmice. Ali nekako smo i svjesni toga bili od početka – na pripremnim utakmicama imali smo velike minutaže i pripremili smo se na to“, zaključio je Drobnjak.