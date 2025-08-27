Košarkaška reprezentacija Crne Gore utakmicom protiv Njemačke, aktuelnog svjetskog prvaka, danas će početi takmičenje na Evropskom prvenstvu.

Izvor: fiba.com/printscreen

Duel u Nokia areni u finskom Tampereu počeće u 15 sati i 30 minuta.

U grupi B su još Litvanija, Finska, Švedska i Velika Britanija.

Najbolje četiri selekcije iz grupe izboriće nokaut fazu, koja će biti odigran u Rigi.

Biće to treći uzastopni, ukupno peti, nastup crnogorskih košarkaša na kontinentalnim šampionatima.

Na posljednja dva šampionata Evrope stizali su do osmine finala.