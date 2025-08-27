“Crveni” su odradili dobar posao u prve dvije četvrtine i sve vrijeme držali priključak, prevashodno zahvaljujući Vučeviću i Drobnjaku. Samo +3 imali su “panceri” (49:46).

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Odlično izdanje u prvom, a onda nemoć u drugom poluvremenu – dva lica pokazao je crnogorski košarkaški tim na startu Eurobasketa i poraz od aktuelnog svjetskog prvaka bio je neminovan – 76:106.

Stare boljke isplivale su na površinu i na startu Eurobasketa – mučila se naša selekcija na skoku, naročito pod svojim košem, a kada se tome doda i veliki broj olako izgubljenih lopti, onda ubjedljivi poraz i ne treba da čudi.

Kvalitet Njemačke je nesporan, što se jasno vidjelo i u prvom meču u Tampereu. Kada su Šruder i Vagner raspoloženi, a pritom ne izostane doprinos izvrsnog šutera Obsta, onda se protivnicima, pa i većeg ranga od Crne Gore, teško piše.

Presudna je bila treća dionica – Njemačka je dala 33, Crna Gora tek 12 poena i sve je bilo odlučeno daleko prije kraja.

Vučević je na kraju imao dabl-dabl učinak: 23 poena i 10 skokova. Olmen je ubacio 18, Drobnjak 13, a dvocifren je bio i Simonović sa 11.

Kod Njemačke, 22 poena Vagnera, 21 Šrudera, 18 Obsta.