Crna Gora je tokom prvog poluvremena imala vođstvo, bila u igri, parirala svjetskom prvaku, ali je u nastavku stala. Njemačka je u trećoj četvrtini sve riješila i na kraju stigla do ubjedljive pobjede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvo poluvrijeme je bilo dobro, drugo za zaborav - košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Tampereu, na startu Evropskog prvenstva, od Njemačke 106:76.

"Čestitam Njemačkoj na pobjedi. Mi smo, kao i na kontrolnim mečevima protiv ekipa koje su kandidati za medalju, imali sjajne minute, a onda i momente koji traju četvrtinu, četvrtinu i po, da izađemo na teren kao da nikada nismo igrali košarku. Ostali smo u svlačionici na poluvremenu. Ne bih mogao da izdvojim nekog ko je zadovoljio na bilo koji način u drugom poluvremenu - igrom, odnosnom, energijom, prevashodno u odbrani. Bili smo meki u drugom poluvremenu, pustili smo ih da igraju njihovu igru. A kada prvaka svijeta pustite da igra kako on hoće, onda to završi 30 razlike", rekao je nakon meča selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović.

Kao i tokom pripremnog perioda, tako je i danas naša selekcija imala problem sa izgubljenim loptama (15) i ofanzivnim skokom protivnika (Njemci su imali 15 uhvaćenih lopti u napadu)

"Primili smo 50 poena iz skoka u napadu i izgubljenih lopti. To je neprihvatljivo. Moraćemo da ispravimo defanzivni skok, ako to ne ispravimo imaćemo problem. Idemo dalje, da se konsolidujemo, da probamo da ispravimo greške, koje su očigledne, ali i odnos koji mora da bude maksimalan i da traje 40 minuta", poručio je Radović.

Meč je propustio Vladimir Mihailović.

"Čekamo ga - možda će biti spreman za Litvaniju. Nadam se da će biti, ali ako ne bude, biće spreman za Finsku. U ovom trenutku ne znamo da li će igrati protiv Litvanije", objasnio je selektor.

Naredna utakmica je u petak (15:30) protiv Litvanije.

"Imali smo dobro prvo poluvrijeme, u drugom smo imali manjak fokusa i energije, nismo se pojavili. Treba da ispravimo greške, da što prije zaboravimo sve i spremimo se za sljedeću utakmicu", poručio je Igor Drobnjak.