Crna Gora je i protiv Finske u 3. kolu grupe B upisala ubjedljiv poraz – 65:85.

Vladimir Mihailović priznaje da se naša reprezentacija muči na Eurobasketu, ali da će u mečevima protiv Švedske i Velike Britanije nastojati da popravi utisak i upiše pobjede vrijedne plasmana u nokaut fazu, prenosi CdM.

“Još jedna utakmica koja nam potpuno izmakla kontroli u drugom poluvremenu. Nažalost, mislim da je drugo poluvrijeme protiv Njemačke ostavilo traga, mnogo negativnog efekta na nas. Pokušavamo da se iščupamo, dajemo sve od sebe, ali se, nažalost, mučimo jako. Moramo da nađemo način da se trgnemo, da nađemo našu najbolju igru u naredne dvije utakmice”, rekao je Mihailović.

Iskusni bek je dodao da ekipa ponavlja greške iz pripremnog perioda, da “dozvoljava rivalima mnogo poena u serijama”.

“To je do sada bilo kobno po nas. Znam da možemo bolje, samo moramo da nađemo način”.

Mihailovića brine “negativan utisak u ovom momentu”.

“Znali smo prije prvenstva da u prva tri meča, objektivno, nemamo prevelike šanse. Njemačku i Litvaniju ne treba uopšte komentarisati, Finska, predvođena Markanenom, takođe igra sjajnu košarku. Ali, očekivao sam bolji nivo igre, počevši od mene. Mislim da mogu i moram mnogo bolje, nadam se da ću u naredne dvije utakmici uhvatiti bolji ritam”, zaključio je Mihailović.

Crnas Gora naredni meč igra protiv Švedske u ponedjeljak od 12.30. Samo trijumfom “crveni” zadržavaju šanse za prolaz među 16 najboljih, piše CdM.