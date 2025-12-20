Na žičari Savin kuk na Durmitoru danas oko 13 časova došlo je do nesreće kada je proklizala korpa sa dvoje turista iz Njemačke.
Teška nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, saopšteno je CdM-u. Prema prvim podacima, pišu Vijesti, poginuo je muškarac, dok je žena povrijeđena, ali svjesna i komunikativna.
Nesreća se dogodila oko 13 časova, kada je, prema nezvaničnim navodima proklizala korpa u kojoj su se nalazili dvoje turista iz Njemačke.
Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo, dok je povređeno lice ostalo zaglavljeno u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred.
Na mjestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.