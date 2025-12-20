Na žičari Savin kuk na Durmitoru danas oko 13 časova došlo je do nesreće kada je proklizala korpa sa dvoje turista iz Njemačke.

Izvor: X/Printscreen/Emrullah Erdinc/MONDO

Teška nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, saopšteno je CdM-u. Prema prvim podacima, pišu Vijesti, poginuo je muškarac, dok je žena povrijeđena, ali svjesna i komunikativna.

Nesreća se dogodila oko 13 časova, kada je, prema nezvaničnim navodima proklizala korpa u kojoj su se nalazili dvoje turista iz Njemačke.

Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo, dok je povređeno lice ostalo zaglavljeno u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred.

Na mjestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.