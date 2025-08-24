U pripremnom periodu Crna Gora je dobila Bosnu i Hercegovinu i Izrael, a gubila od Francuske, Grčke i Turske.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor košarkaške reprezentacije Boško Radović zadovoljan je partijom “crvenih” u generalnoj provjeri pred Eurobasket – naš nacionalni tim je izgubio od Turske 96:85, ali je pružio jak otpor jednom od kandidata za medalju, prenosi CdM.

“Dobra provjera, opet, nekih 30-ak minuta dobre igre, posebno prvo poluvrijeme, napadački veoma dobro, odbrambeno smo mogli i bolje. U trećoj četvrtini smo imali prazan hod pet, šest minuta, gdje su oni napravili razliku. Ja nikad ne pričam o sudijama, ali ovoga puta moram reći, debelo potpomognuti odlukama i to u nizu, ne jedna, dvije, nego tri, četiri u nizu“, kazao je selektor.

U pripremnom periodu Crna Gora je dobila Bosnu i Hercegovinu i Izrael, a gubila od Francuske, Grčke i Turske.

“Zadovoljni smo. Nismo zadovoljni naravno porazom, zadovoljni smo igrom, igrali smo protiv evropske velesile, koja je na svakoj poziciji pokrivena sa evroligaškim i NBA igračima, tako da, nemamo za čime za žalimo. Imali smo dobru provjeru, još jednom izuzetne minute u igri, dobre minute. Ovo je mlad sastav, na stranu nekoliko igrača koji su bili na prvenstvima, dosta debitanata, za njih je veliko iskustvo igrati u Istanbulu protiv reprezentacije Turske. Značajna provjera, više smo dobili nego izgubili“, ističe Radović.

Crna Gora će u prvom kolu EP imati ozbiljan test – duel protiv Njemačke u Tampereu, u srijedu od 15.3o sati.

“Imaćemo još dva, tri dana nekoliko treninga, video analiza, da se spremimo za utakmicu sa svjetskim prvakom, tako otvaramo prvenstvo, a da budemo spremni za sve što nas čeka tamo“, zaključio je selektor naše reprezentacije, piše CdM.