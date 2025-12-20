Ministarstvo pravde SAD objavilo je juče novu kolekciju dokumenata iz svojih istraga o finansijeru-pedofilu i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Epstinovi dosijei predstavljali su značajan politički problem za predsjednika Donalda Trampa, a njegove pristalice i republikanci u Kongresu zahtijevali su objavljivanje dokumenata. Ostaje da se vidi da li će ovo djelimično objavljivanje zadovoljiti Trampove kritičare po tom pitanju.

Veliko pitanje prije objavljivanja dokumenata bilo je: Koliko će Donald Tramp biti zastupljen u dokumentima? On i Epstin bili su prijatelji i često su se družili 1990-ih i početkom 2000-ih. Tramp kaže da su se posvađali sredinom 2000-ih, prije Epstinove prve osude 2008. godine.

Zanimljivo je da se u novoj kolekciji dokumenata koje je objavila američka vlada nema puno pominjanja Donalda Trampa, piše Rojters, i podsjeća da je Ministarstvo pravde je saopštilo da će još dokumenata biti objavljeno u naredne dvije nedjelje.

Postojala je jedna fotografija Epstina na kojoj se čini da drži ček sa Trampovim imenom, i posebna fotografija snimljena u Epstinovoj kući na Menhetnu gdje je primjerak Trampove knjige iz 1997. godine, "Tramp: Umjetnost povratka", bio smješten u polici za knjige.

Trampovo ime pojavilo se u manifestima letova sa spiskom putnika u Epstinovom privatnom avionu, koji su bili uključeni u prvu grupu materijala koje je Ministarstvo pravde objavilo u februaru.

Tramp i nekoliko članova njegove porodice takođe su bili navedeni u Epstinovoj kontakt knjizi, koja je objavljena tokom suđenja Gilejn Maksvel, Epstinove bivše saradnice, 2021. godine, koja je proglašena krivom za trgovinu djecom u svrhu seksualne eksploatacije i druga krivična djela u vezi sa Epstinovim zločinima.

Tramp je često negirao bilo kakvo nezakonito djelo u vezi sa Epstinom ili da je imao ikakva saznanja o njegovim zločinima kada su se njih dvojica družili na Floridi.

Dokumenti su sadržali brojna pominjanja i fotografije bivšeg predsjednika iz redova demokrata Bila Klintona.

Bilo je nekoliko fotografija Klintona, uključujući jednu na kojoj je u bazenu sa Maksvelovom i neidentifikovanom osobom. Na drugima se vidi Klinton u đakuziju, kao i sa mladom ženom koja sjedi sa rukom prebačenom oko njegovih ramena, a lice joj je skriveno. Četvrta je bila fotografija slike Bila Klintona u plavoj haljini koja visi u Epstinovoj kući u Njujorku.

Objavljivanje Klintonovih fotografija moglo bi biti u suprotnosti sa politikom Ministarstva pravde da se ne objavljuje materijal vezan za tekuće istrage. Tramp, republikanac, naredio je Ministarstvu pravde da istraži Klintonove veze sa Epstinom, što su kritičari rekli da je pokušaj da se fokus skrene sa njegovog sopstvenog odnosa sa Epstinom.

Klinton je negirao bilo kakvo saznanje o Epstinovim zločinima kada su se njih dvojica družili i putovali zajedno i rekao je da bi volio da nikada nije upoznao Epstina.

Ejndžel Urena, zamjenik šefa kabineta Klintonove, odgovorio je na društvenoj mreži X, nazivajući slike Klintona "zrnastim, fotografijama starim preko 20 godina" i rekao da Klinton nije znao ništa o Epstinovim zločinima kada su se njih dvojica družili. "Ovo nije o Bilu Klintonu", rekao je Urena.

Zajmenik državnog tužioca Tod Blanš je u pismu rekao Kongresu da je odjeljenje identifikovalo više od 1.200 žrtava Epstajna i njihovih rođaka tokom "iscrpnog pregleda" dokumenata.

Jedan dokument je bio Epstinov spisak maserki, koji je sadržao 254 imena. Sva imena su redigovana.

Blanš je rekla da dokumenti objavljeni u petak uključuju dosijee FBI-ja iz istraga Epština iz 2018. i 2006. godine i istrage njegove smrti 2019. godine, između ostalog.

Mnogi dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde bili su značajno redigovani. Jedan od redigovanih dokumenata, dokument od 119 stranica koji je izgleda sadržao svjedočenje velike porote, bio je potpuno zacrnjen. Još tri dokumenta od po 100 stranica bila su potpuno redigovana.

Neke demokrate su osudili Ministarstvo pravde zbog toga što nije objavilo sve Epštajnove dosijee do roka koji je Kongres usvojio u novembru, a potpisao predsjednik Tramp.

Tramp i njegovo Ministarstvo pravde vjerovatno će se suočiti sa još kritika u narednim danima zbog nedostatka objavljivanja dokumenata u petak i činjenice da se Tramp jedva pominje, dok se Klinton pominje. Na kraju krajeva, vjerovatno je da Tramp još uvijek nije ostavio kontroverzu oko Epstina iza sebe.