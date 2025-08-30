Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u u Tampereu od Finske 85:65, u tećem kolu B grupe Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je treći poraz crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon što su ranije izgubili od Njemačke i Litvanije.

Izabranici Boška Radovića parirali su Fincima u prvoj četvrtini, koja je završena rezultatom 23:23, međutim, u drugoj dijelu prvog poluvremena Finci su stekli dvocifrenu prednost, pa se na poluvrijeme otišlo sa 47:37.

Finci su, predvođeni Laurijem Markanenom, u trećoj četvrtini prednost povećali na 15 poena, kada je pitanje pobjednika bilo praktično riješeno.

U posljednjoj četvrtini Finci su mirno priveli meč kraju, pa su sa ubjedljivih 20 razlike upisali treći trijumf na prvenstvu.

Markanen je bio najefikasniji na meču sa 23 poena, uz koje je dodao i 13 skokova i tri asistencije.

U crnogorskoj selekciji istakli su se Andrija Slavković sa 16 i Igro Drobnjak sa 15 poena.

Finska je večerašnjom pobjedom osigurala plasman u narednu rundu takmičenja.

U ostalim mečevima grupe B danas je Njemačka slavila protiv Litvanije 107:88, dok je Švedska bila bolja od Velike Britanije 78:59.

Crna Gora će u narednom kolu u ponedjeljak igrati sa Švedskom, a dva dana kasnije očekuje je duel sa Velikom Britanijom.