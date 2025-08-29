Osim Nikole Vučevića koji je ponovo stigao do dabl-dabla (20 poena, 10 skokova), praktično niko drugi nije bio raspoložen u ekipi Boška Radovića.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ako je meč sa Njemačkom donio makar dobro prvo poluvrijeme, drugo kolo Eurobasketa nije ni toliko, tačnije sve je bilo jasno praktično od početka.

Košarkaši Crne Gore ubjedljivo su poraženi i od Litvanije, u Tampereu je bilo 94:67.

Osim Nikole Vučevića koji je ponovo stigao do dabl-dabla (20 poena, 10 skokova), praktično niko drugi nije bio raspoložen u ekipi Boška Radovića.

Litvanci su već u prvoj četvrtini otišli na 26:13 i nakon toga njihova prednost je konstantno rasla, u posljednjoj četvrtini uglavnom je bila veća od 30 razlike.

Naši momci su željeli da pokažu kako mogu da igraju sa velikim selekcijama, ali sada su miljama daleko od toga. Trenutno je mnogo važnije da pokažu da mogu sa Finskom, Švedskom i Velikom Britanijom – ukoliko žele da prođu dalje.

Već sjutra veče (19.30h) protiv domaćina Finske, preosi CdM.