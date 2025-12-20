Nakon sprovedene detaljne kontrole povodom dojave o bombi, tržni centar BIG Fashion je ponovo otvorio vrata.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Na više adresa crnogorskih medija stigao je mejl prijetećeg sadržaja u kojem se navodi da je bomba postavljena u jednom tržnom centru u Podgorici, u blizini City kvarta.

Policija je odmah postupila po prijavi i sprovela temeljne preglede objekata navedenih u dojavi. Nakon provjera, utvrđeno je da se radi o lažnoj uzbuni, jer nijesu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na postojanje eksplozivne naprave.

O događaju je obaviješteno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, a po njihovom nalogu policija nastavlja sa aktivnostima u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti i identifikacije osobe ili osoba koje su uputile prijeteće poruke.

Iz Uprave policije saopšteno je da se ne isključuje mogućnost hibridnog djelovanja.