Nakon sprovedene detaljne kontrole povodom dojave o bombi, tržni centar BIG Fashion je ponovo otvorio vrata.
Na više adresa crnogorskih medija stigao je mejl prijetećeg sadržaja u kojem se navodi da je bomba postavljena u jednom tržnom centru u Podgorici, u blizini City kvarta.
Policija je odmah postupila po prijavi i sprovela temeljne preglede objekata navedenih u dojavi. Nakon provjera, utvrđeno je da se radi o lažnoj uzbuni, jer nijesu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na postojanje eksplozivne naprave.
O događaju je obaviješteno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, a po njihovom nalogu policija nastavlja sa aktivnostima u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti i identifikacije osobe ili osoba koje su uputile prijeteće poruke.
Iz Uprave policije saopšteno je da se ne isključuje mogućnost hibridnog djelovanja.