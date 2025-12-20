Jovana Jeremić potvrdila da se udaje: Voditeljka ne može da sakrije sreću, sve otkrila javno

Jovana se dotakla i drugog braka i istakla da se isti bliži.

Voditeljka Jovana Jeremić otvorila je dušu nakon što je ugostila emotivnog partnera u Jutarnjem programu na televiziji Pink.

Jovana je priznala šta ju je kupilo kod Miloša, te otkrila brojne detalje, a spomenula je i brak.

"Fenomenalan život, život za film, njegova mladost u Holivudu, u Americi, njegova disciplina, koliko je trenirao dnevno, njegov otac koji je najjači Srbin stare Jugoslavije, koji je najbolji prijatelj sa Arnoldom Švarcenegerom, Draganom Džajićem, Sinišom Mihajlovićem, koji je spasao mnoge sportiste. Malo li je? Samo to što sam ti sada iznijela je razlog zašto Miloš treba da bude priča jutra. Zaista i jeste bio priča jutra. Bio je akcenat na njemu, on je važan. Ja sam u toj priči apsolutno nebitna. Ja sam tu isključivo kao urednik i voditelj da iz njega izvučem najbolje i to je to. Željela sam da on bude na prvom mjestu i bio je, apsolutno je bio zvijezda današnjeg jutarnjeg", rekla je ona.

"On je rijetko dobar mladić, rijetko dobar čovjek, neko ko je mogu slobodno da kažem muška kopija Jovane Jeremić, moj brat blizanac. To sam samo rekla za Kristijana Ronalda i sad sam rekla za Miloša. Nas dvoje smo blizanci apsolutno po načinu i stilu života, kako razmišlja. Meni se kod njega dopada što je on svjetski čovjek, što nema grama seljacizma u sebi, nego je “open mind” u svakom smislu, a opet je tradicionalan kao i ja. Ima taj spoj tradicije i inovativnosti. Ima spoj patriotizma, a opet, s druge strane i tog svetskog prizvuka koji je vrlo važan za 21. vijek."

Jovana se dotakla i drugog braka i istakla da se isti bliži.

"Da, relativno smo blizu mog drugog braka. Tako da će moj odgovor biti da. Blizu smo tog drugog braka, ali kad će biti, koje godine, sljedeće ili one tamo, vidjećemo, ali svakako smo blizu tog drugog braka i suštinski onog doživotnog, tako da kažem", rekla je Jovana i dodala:

"Srećna sam, baš onako, vratila mi se moja energija, opasnija sam, zrelija, zaj*banija sam nego ranije, ne trpim ljudski bezobrazluk, nikad neću nikome da dozvolim da me iskorišćava ni za šta na svijetu. Ni u prijateljstvu, ne pričam uopšte o ljubavi - u ljubavi tek, poslu, na bilo koji način ne želim da neko iskorišćava mene i moju dobrotu. U 2025-oj sam podvukla crtu i sve ljude koji su me izdali sam odstranila iz života. Mnogo me je boljelo, mnogo me je boljela prva polovina 2025. godine pored tatine smrti, sve sam počistila i više ne trpim nijednu vrstu nepoštovanja i iskorišćavanja mene i moje ličnosti. Postoji granica i crta preko koje nikome neću dozvoliti da pređe, ko bude prešao neće me više ni imati u okruženju i to je to, ni kao prijatelja, ni kao saradnika. Pređi liniju, pokušaj da misliš da sam glupa, ako ti kažeš da nešto ne uradiš, dobićeš samo moje povlačenje i više nikada neću postojati za takve vrste osoba. Shvatila sam da su me mnogo iskorišćavali, da sam ja bila kompletna budala", rekla je Jovana za domaće medije.