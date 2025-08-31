Ponovo su izabranici selektora Boška Radovića u većem dijelu bili bez prave energije, u još kraćoj rotaciji, jer je zbog povrede stopala turnir završen i za centra Zorana Nikolića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorski košarkaši izgubili su ubjedljivo još jednu utakmicu na Eurobasketu, nakon Njemačke i Litvanije, u 3. kolu od domaćina Finske 85:65.

Ponovo su izabranici selektora Boška Radovića u većem dijelu bili bez prave energije, u još kraćoj rotaciji, jer je zbog povrede stopala turnir završen i za centra Zorana Nikolića, piše CdM.

Malo je bilo raspoloženih igrača, falilo je koncentracije na oba kraja terena, pa je Finska gotovo rutinski stigla do cijelog plijena.

“Pokazali smo reakciju, gledajući na prethodna dva susreta. Na kraju iste greške kao i uvijek… Imali smo 20 izgubljenih lopti, promašili smo devet bacanja, puno grešaka… Bolji su tim i pobijedili su, jednostavno. Noćas smo igrali malo bolje ali to nije dovoljno da se ostvari pobjeda na ovom nivou. Lišeni smo i Zorana Nikolića koji ima rapturu na stopalu i završio je prvenstvo. Jovan Kljajić je doživio povredu dan prije prvenstva. Nećemo se nikad žaliti. Daćemo sve od sebe pa šta bude”, kazao je nakon meča selektor Boško Radović.

Za našu selekciju ostala su još dva ključna meča, u borbi za plasman u nokaut fazu, protivnici su Švedska i Velika Britanija.

“Ostaju nam još dva meča, i dalje možemo da prođemo grupu. Sjutra ćemo se odmoriti, spremiti se za meč sa Švedskom i to je to. Imamo igrače kao Nikolu Vučevića, koji igraju po 35 minuta. To je previše. Ali kao što sam rekao imamo kratku klupu. Nećemo se žaliti već izlazimo i idemo na pobjedu”.

Istakao je Radović da je jasno bilo od početka šampionata da naša selekcija nema dovoljno kvalitetan roster za takmičenje ovog nivoa, prenosi CdM.

“Prije nego što smo došli znao sam da dolazimo sa neiskusnim rosterom i par igrača koji trenutno ne mogu da igraju na ovom nivou. Sve sam to znao tako da ovo nije iznenađenje. Bio sam ljut na momente u mečevima protiv Njemačke i Litvanije ali to nisu mečevi koje možemo da pobijedimo. Prije ovog meča sam im rekao da moramo da pokažemo karakter i igramo košarku. Izgubili smo 20 razlike, ali mislim da smo bili bolji nego juče”, zaključio je selektor Crne Gore.