Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi da Nikola Jokić igra igrice pred Eurobasket. I ne samo to, izabrao je Denver i sebe u igrici.

Izvor: Printscreen/X/Zolllaaa

Nikola Jokić se priprema za Eurobasket tako što igra igrice. Pored treninga i ozbiljnih priprema za početak Evropskog prvenstva najbolji igrač planete je malo slobodnog vremena iskoristio tako što je igrao popularnu igricu "NBA2k". Pokazao je i da mu to dobro ide.

Nije imao mnogo dileme kada je bio u pitanju izbor tima u ovoj popularnoj igrici, već je izabrao Denver. Igrao je protiv Minesote. Kratak snimak svega toga pojavio se na društvenim mrežama, ali se ne vidi kako je meč završen i da li je odnio pobjedu sa Nagetsima.

Nikola Jokic playing 2k with denver against minnesotapic.twitter.com/xnSLxgfrOK — (@Zolllaa)August 18, 2025

Fokusiran je Jokić na završnicu priprema sa "orlovima", ali je uz to saznao i kakav ga raspored čeka u NBA ligi. Denver je to objavio zvanično i čelnici najjače košarkaške lige na svijetu nisu imali previše razumijevanja za Nagetse. Napravili su im veoma težak raspored, pa tako u jednom momentu imaju i sedam uzastopnih gostovanja.

Šta sad čeka Jokića i Srbiju?

Vidi opis Nikola Jokić igra igrice pred početak Eurobasketa: Isplivao snimak, svi su odmah primijetili jedan bitan detalj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: RTS/Prinrscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: RTS/PrintScreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: RTS/PrintScreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: RTS/PrintScreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: RTS/PrintScreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: RTS/ printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RTS/PrintScreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: x/printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Nikola Jokić je glavna zvijezda predstojećeg Evropskog prvenstva (od 27. avgusta do 14. septembra) i Srbija će igrati u Rigi protiv domaćina Letonije, Turske, Češke, Portugala i Estonije. Prvi meč je sa Estoncima.

Dok se čeka početak Eurobasketa Srbija će odigrati još jednu utakmicu. Biće to ujedno i generalna proba protiv Slovenije u beograskoj Areni u četvrtak od 20 časova. Tamo će "orlovi" igrati protiv Luke Dončića i ekipe i poslije toga 25. avgusta slijedi put u Rigu. Uskoro se očekuje i konačan spisak selektora Svetislava Pešića i izbor 12 igrača koji će predstavljati Srbiju na takmičenju.