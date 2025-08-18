Srpski košarkaš Nikola Jokić povremeno preuzme ulogu trenera, a kako na to reaguju oni u čji posao se "miješa"?

Srpski as Nikola Jokić je košarkaški fenomen u pravom smislu te riječi. On razmišlja tri koraka unapred od protivnika i jednostavno niko ne zna koji će biti njegov naredni potez. Osim što na terenu razigrava saigrače, dodaje im nemoguće pasove, često odmijeni trenera na tajm-autu. Na tome mu nisu zamjerili nekadašnji strateg Denvera Majk Meloun, ni njegov naslednik Dejvid Adelman, ali ni selektor Srbije Svetislav Pešić.

Trostruki MVP NBA lige je u nekoliko navrata uzimao trenersku tablu, crtao akcije i objašnjavao treneru i saigračima šta odigrati u narednom napadu. Tokom priprema za Olimpijske igre 2024. godine, to se desilo i na meču Srbije i Grčke. Pešićeva reakcija je bila i više nego iskrena.

"Ne, uopšte. To vi gledate kao 'Vidi Jokić je uzeo tablu i pokazuje on treneru'. Ne, on pokazuje treneru i igračima gdje on smatra da treba možda napasti u sledećem napadu ili kako odbraniti, valjda je to cilj. Valjda je cilj trenera ne da podijeli odgovornost igračima, nego da da odgovornost igraču za ukupne rezultate tima. Naravno, zna se ko je trener, zna se ko je igrač, ali ne u tom smislu - nemoj ti da se petljaš, ja sam trener. To može da uradi samo neko ko je glupak. Ne iskoristiti informaciju, predlog, ideju od igrača. Naravno, sve u skladu sa vremenom, zašto ne i na tajm-autu", rekao je Pešić za "Al Jazeera Balcans".

Sve je počelo u Denveru gde mu je bivši trener Nagetsa Majk Meloun dao potpuno odrešene ruke. Mnogi su to shvatili kao udar na autoritet trenera, ali je Amerikanac sve razjasnio. Toliko puta je govorio o Jokiću u superlativima (dok mu je bilo trener, posle toga rjeđe) da je bilo jasno ko je zapravo glavni u timu Nagetsa.

"Mislim da ljudi ne razumiju dovoljno koliki on ima koeficijent inteligencije. On je briljantna osoba sa briljantnim umom. On vidi stvari i čita sve u nevjerovatnoj brzini. Ne mora da gleda utakmice i snimke pre meča, već samo sve pohvata u hodu, dok se igra. Večeras je bio nevjerovatan. Na tajm-autu sam vidio da drži tablu i da objašnjava saigračima o zonskoj odbrani. Hajde da uradimo ovo. Kada dobijete to od njega, dobijete sve. Da je lider, da se on pita. Ove sezone ima sve, efikasan je sa trojke, poludistance, slobodnih bacanja… Kada uhvati loptu ne znate šta će da uradi. Da li da šutne, može da prođe, nevjerovatan je dodavač, čita odbranu, pronalazi slobodne saigrače. Postoji razlog zašto je najbolji igrač na svijetu. Može da dominira na više načina", rekao je Meloun jednom prilikom.

"Nikola, uzmi tim i vodi ga"

Dejvid Adelman je preuzeo Nagetse u finišu minule sezone kada su vlasnici franšize iz Kolorada odlučili da je vrijeme za "šok terapiju". Ušli su u rizik pred plej-of, pa su otpustili dugogodišnjeg trenera i na njegovo mjesto postavili tadašnjeg pomoćnika. Kasnije su produžili ugovor sa njim, tako da će i u narednoj sezoni Adelman sarađivati sa Jokićem.

"Jokić je od novog trenera odmah uzeo tablu, a njemu je to bilo baš zabavno. "Cijela scena mi je bila urnebesna. Nikada ne koristim tu tablu, već papir i olovku. Nikola je uvijek uzima. Ovog puta ju je iskoristio da objasni momcima kako da se bolje postave u reketu. Ako hoće da je uzme 15 puta tokom utakmice, neka je uzme. Ako hoće da vodi tim, to je sasvim u redu", rekao je Adelman.