Izvor: Youtube/AURUM International/The Ragin Blasian/X/printscreen/MN Press

Srpski košarkaš Nikola Jokić važi za jednog od najskromnijih u svijetu sporta. Ne zanimaju ga skupa ljetovanja, izlasci, jahte, luksuzne nekretnine, ali ima jednu veliku strast pored konja, a to su automobili. Trostruki MVP NBA lige iza zavidan vozni park među kojima su luksuzni automobili proizvođača poput Lambordžinija, Rols Rojsa, Poršea, Mercedesa. Uglavnom su u pitanju limitirane serije.

Nije poznato koliko tačno Jokić vozila posjeduje, ali prema nekim informacijama u vlasništvu ima tri Lambordžnija za koje se pretpostavlja da vrijede između 300 i 400 hiljada eura. U pitanju su modeli Aventador S, Huracan i Ursus.

Nikola je često viđen Mercedes džipu serije Brabus koji košta oko 250.000 eura. Ima 4.000 kubika, 800 konjskih snaga i žuti enterijer koji dodatno doprinosi moćnom izgledu.

Auto Nikole Jokića Izvor: AURUM International/Youtube

GMC Yukon Denali je među najjeftinijima i vrijedi oko 70.000 eura. U pitanju je prava zvijer od automobila, pošto ima 420 konjskih snaga, ali je u odnosu na ostale pristupačniji model.

Porše Panamera 4S košta između 200.000 i 300.000 eura, a crvena boja dodatno daje na atraktivnosti odog skupocjenog modela.

Izvor: The Ragin Blasian/Youtube/Printscreen

Rols Rojs Cullinan košta oko 310 hiljada eura. Ima 563 konjske snage i od 0-100 ubrzava za 4.5 sekundi. Ima nestvaran enterijer i jedan je od luksuznijih u Jokićevoj kolekciji.

Navodno u svom vlasništvu ima i Rols Rojs Fantom koji vrijedi blizu milion eura.

Odbio novi ugovor u Nagetsima

Srpski košarkaš Nikola Jokić ima ugovor na još dvije sezone u Denveru i odbio je produženje ovog ljeta. Nagetsi su iskoristili opciju da mu odmah ponude produžetak saradnje, ali sve je prolongirano. Ponuda je glasila 212,5 miliona dolara za tri dodatne godine. Ipak, ako Jokić sačeka samo još godinu dana, imao bi pravo da potpiše još bogatiji ugovor sa Denverom i zaradiće dodatnih 80 miliona što nije zanemarljiva suma. Ipak, motiv sigurno nije bio novac, već Jokić želi da razmotri sve opcije.