Šekil O'Nil pokazao je da umije da pogodi i za tri, a onda je rekao da se zove Nikola. Snimak tog koša je podijelio na društvenim mrežama.

Izvor: Printscreen/Instagram/Shaq

Šekil O'Nil je jedan od najdominantijih centara u istoriji NBA lige. Kada je bio na parketu niko mu ništa nije mogao, ali isto tako postoje i stvari koje on nikada nije mogao da uradi. Jedna od tih stvari je šut za tri poena pošto je u karijeri pogodio samo jednu trojku. Doduše uputio je samo 22 dalekometna hica i dao je jedan.

Sada je pokazao da umije i to. Doduše u penziji. Šek je na svom Instagram profilu objavio snimak sa jednog terena na kom je pogodio šut za tri i šokirao sve prisutne. Niko nije mogao da vjeruje da je O'Nil dao trojku.

"Crni Stef Kari, odnosno Nikola Bkekovič udara opet", napisao je Šek uz snimak. Jasno je da se to odnosilo na dvojicu igrača. Na već spomenutog Karija i naravno na Nikolu Jokića. S obzirom da je centar, Šek je tako htio da pokaže da je mješavina njih dvojice i da se našali na svoj i njihov račun.

Šekove titule i dominacija

Šekil O'Nil izabran je na draftu kao prvi pik 1992. godine od strane Orlanda. Tu se zadržao četiri sezone i onda je kao slobodan agent odlučio da ode u Lejkerse 1996. godine za astronomski ugovor u tom vrijeme od 121 milion dolara. Ubrzo je stigao i Kobi Brajant u sklopu trejda za Vlade Divca i njih dvojica zajedno osvojili su tri titule u nizu (od 2000. do 2002. godine). Onda su se posvađali i to se završilo tako što je centar otišao u Majami. Sa Hitom je osvojio treću titulu, a odatle je otišao u Finiks, pa je bio u Klivlendu i Bostonu i tamo je završio karijeru.

Njegova dominacija pod obručima bila je nevjerovatna, ima 4 titule, jedno MVP priznanje, tri puta je bio MVP finala, 15 puta član Ol-stara, dva puta je bio najbolji strijelac NBA lige, a njegovi dresovi su povučeni iz upotrebe. U Lejkersima je to broj 34, a u Majamiju i Orlandu broj 32.