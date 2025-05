Šekil O'Nil smatra da Jokić mora da dominira pod obručem kako bi Denver pobijedio u sedmoj utakmici.

Izvor: Youtube/printscreen/DNVR Sports/NBA on TNT

Denver i Nikola Jokić poraženi su u šestoj utakmici plej-of meča Zapadne konferencije. Klipersi su bili bolji 111:105, a ključ njihove pobjede bilo je ograničavanje srpskog centra. Međutim, legendarni Šekil O'Nil ne smatra da je nad Jokićem vršen toliki pritisak, a čak i da jeste, prema njegovom mišljenju on ja najbolji centar lige - mora to i da pokaže.

Činjenica je da je Nikola Jokić već mnogo puta dokazao da je najbolji, ali pomjeranje granica iz prethodnih mečeva neće zadovoljiti O'Nila. Bivši centar NBA lige smatra da bi Srbin trebalo da pokaže svoje najbolje izdanje kako bi njegov tim slavio u sedmom meču.

Vidi opis "Ako si najbolji centar u ligi, pokaži to": Šekil O'Nil ponovo provocira Jokića, jedna stvar mu je zasmetala Duel Nikole Jokića i Ivice Zubca u plej-ofu NBA lige Nikola Jokić i Ivica Zubac u NBA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/Javier Rojas / Zuma Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ringo Chiu / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

"Propustili su mnogo šansi. Definitivno su imali prilike da pobijede, ali Džoker (Nikola Jokić) mora da pošalje poruku u sedmoj utakmici Zupcu. Okej, imaš četiri bloka u ovom meču, ali ne možeš da me zaustaviš", započeo je O'Nil u programu poslije meča.

"Džoker mora da kazni ovog momka. Da, on je dobar defanzivac, ali ako si najbolji centar u ligi, moraš da pokažeš svim ostalim centima to. Nije me briga šta radiš, da li te čuva jedan, dvojica ili trojica igrača... Igraš sedmu utakmicu i moraš biti nezaustavljiv", rekao je bivši irač Lejkersa.

Međutim, Nikola Jokić možda nije imao standardan učinak na koji smo navikli - tripl-dabl, ali je u skaldu sa mogućnostima na terenu dao svoj maksimum. Reprezentativac Srbije bio je meta agresivne igre, a svega je dva puta šutnuo sa linije penala. S druge strane, jasno je da je meč, poslije velikog broja promašenih zicera, ipak bio okončan zbog promašaja Rasela Vestbruka poslije kojeg tim nije uspio da se oporavi.

Da li će Denver pobijediti Kliperse?

U istom programu bivši igrač Denvera i Indijane Džejlen Rouz dao je svoj osvrt na situaciju. Prema njegovom mišljenju Denver neće pobijediti Kliperse iz nekoliko razloga - pronašli su odgovarajuću ulogu Normanu Pauelu, dok Kavai Lenard i Džejms Harden igraju na vrhunskom nivou. Uz sve to, centarska linija tima iz Los Anđelesa je veoma dobra kad je na terenu Ivica Zubac.

"Izabraću Kliperse za pobjednika", započeo je Rouz. "Znam šta ću dobiti od Kvajia (Lenarda) i Džejmsa (Hardena), ali oni su našli način da konačno uključe Normana Pauela. Kada se prvi put vratio Lenard, bilo je prenatrpano. Pokušavali su da shvate da li će Kavai biti igrač kojeg smo viđali u prošlosti, a Džejms Harden se konačno otključao."

"Ali da vidim kako Norman Pauel igra sa vrstom samopouzdanja u plej-ofu kao u regularnoj sezoni sa Kavajiem na parketu, on mi odaje utisak tog igrača momka koji može da se zeza i ubaci 30 u utakmici. Ali i Zubac... Biće efikasan. On će ostvariti dabl-dabl, imao je četiri blokade danas i držao je Džokera (Nikolu Jokića) ispod svih njegovih sezonskih proseka."