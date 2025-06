Nekadašnji centar Crvene zvezde Nikola Jovanović potpisao je ugovor sa Limožom.

Izvor: MN Press

Iskusni srpski centar Nikola Jovanović je novi košarkaš nekadašnjeg prvaka Evrope. Bivši igrač Crvene zvezde koji je nedavno bio u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa pjevačicom Jelenom Karleušom potpisao je ugovor sa Limožom u Francuskoj, potvrdio je Miško Ražnatović.

SAda već 31-godišnji košarkaš završio je koledž USC i zatim proveo neko vrijeme u razvojnoj lgii, a onda je 2017. došao u Crvenu zvezdu- Zadržao se četiri godine tu, mada je u dvije sezone bio pozajmljen Trentu i Igokei.

Igrao je za Nižnji Novgorod, Ostende, Antverpen, Halkonese u Meksiku i Skafati Basket u Italiji. Sada prelazi u Limož gdje će ga trenirati hrvatski stručnjak Dario Đerđa. Prvak Evrope iz 1993. godine daleko je od tih visina, ali je i dalje prvoligaš.

Šta je rekla Karleuša o vezi sa košarkašem?

"Nikola Jovanović ne želi da bude dio javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki momak u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svijetla reflektora. Divan je momak i provodim lijepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je", rekla je Karleuša o svom momku košarkašu.

(MONDO, N.L.)