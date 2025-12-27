Kostas Papanikolau spriječio je trenera Jorgosa Barcokasa da napravi veliku grešku u završnici meča Olimpijakosa i Virtusa

Izvor: MN Press

Olimpijakos je nakon drame i triler završnice pobijedio Virtus u Bolonji u Evroligi (97:94). Grčki tim je u tim trenucima mogao skupo da plati jednu grešku Jorgosa Barcokasa, ali je tu bio kapiten Kostas Papanikolau da to spriječi.

Grk je tražio tajm-aut na šest sekundi prije kraja da nacrta posljednji napad, a u tom trenutku prednost je bila minimalna (95:94). Barcokas je pripremao cijeli napad, ne znajući da će aut biti sa polovine protivničkog terena.

The definition of being a captain



During the final timeout, Kostas Papanikolaou pointed out a mistake by Giorgos Bartzokas as he was drawing up a play from the opposite side.



The coach asked his captain to confirm it and he did. In the end, Olympiacos left Bologna with the win.…pic.twitter.com/4UnSx0UuPX — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)December 27, 2025

"Loptu izvodimo sa druge strane, bio je faul", rekao je Papanikolau treneru, posle čega je tražio od svojih pomoćnika da potvrde to da sudijama što se i dogodilo.

Tada se dogodila sporna situacija o kojoj se priča, klupa Virtusa i navijači tvrde da lopta nije izvedena za pet sekundi iz auta, sudije se nisu oglasile, pa je posle faula Alek Piters dao oba penala i stavio tačku.