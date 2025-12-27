On je dodao da Ukrajina računa na podršku Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih partnera, te da će o sigurnosnim pitanjima i daljoj saradnji danas i sutra razgovarati sa evropskim liderima, kanadskim premijerom i američkim predsjednikom.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Kijev danas bio meta masovnog ruskog napada, tokom kojeg su korišćeni dronovi i rakete, a primarna meta bili su energetski objekti i civilna infrastruktura.

„Od sinoć je lansirano skoro 500 dronova, uključujući veliki broj 'šaheda', kao i 40 raketa tipa 'kinžal'. Nažalost, napadi su pogodili i stambene zgrade, a spasioci tragaju za osobom koja je zarobljena ispod ruševina. U nekim dijelovima prestonice i okolnog regiona trenutno nema struje i grijanja, dok se vatrogasci bore sa požarima“, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X.

Predsjednik Ukrajine je ocijenio da je ovo ruski odgovor na međunarodne predloge za okončanje rata koje su iznijele Sjedinjene Američke Države i svjetska zajednica.

„Ruski predstavnici mogu voditi diplomatske razgovore, ali u praksi njihove rakete i dronovi govore drugačije. To je stav Putina i njegovog užeg kruga – oni ne žele mir i nastoje da Ukrajini nanesu što veću štetu, istovremeno vršeći pritisak na ostatak svijeta. Odgovor mora biti snažan i odlučan“, poručio je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina računa na podršku Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih partnera, te da će o sigurnosnim pitanjima i daljoj saradnji danas i sutra razgovarati sa evropskim liderima, kanadskim premijerom i američkim predsjednikom.