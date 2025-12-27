Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman pozdravio je hapšenje Milorada Kovačevića, ističući da je ono rezultat angažovanosti crnogorskih institucija, ali i dogovora i diplomatskog pritiska Hrvatske.

Izvor: YouTube/printscreen/EU Debates | eudebates.tv

Crnogorska policija juče je saopštila da je uhapsila muškarca M.K., kojeg potražuje Hrvatska. Hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan pojasnio je da je riječ o osobi za kojom je raspisana potjernica putem Interpola, na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu, zbog ratnog zločina protiv civila na području Grubišnog Polja 1991. godine, prenosi Index.hr.

„Hrvatska snažno podržava evropski put Crne Gore. Ovo hapšenje pokazuje saradnju sa nadležnim institucijama u Crnoj Gori i važnost rješavanja otvorenih pitanja prije ulaska u Evropsku uniju“, rekao je Grlić Radman novinarima.

Ministar je dodao da su dobrosusjedski odnosi temelj stabilnosti i prosperiteta Crne Gore, ali i jedno od ključnih načela EU-a. Istakao je da Hrvatska očekuje nastavak rješavanja svih otvorenih pitanja, uključujući i ona koja se tiču vladavine prava i pravosuđa.

Kao konkretne primjere napretka naveo je odštetu logorašima, promjenu imena bazena u Kotoru, koji je bio nazvan po komandiru straže zloglasnog logora Morinj, te simbolični povratak hrvatskog školskog broda Jadran.

Grlić Radman je takođe istakao „stanoviti napredak“ u povratku otete imovine, navodeći da je 51 tivatskoj porodici ona vraćena, a zahvaljujući pritisku hrvatske diplomatije i naporima lokalnih i zakonodavnih vlasti, nekoliko porodica je već upisano u katastar.