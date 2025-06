Skinuo se Karleušin dečko i pokazao kako ona brine o njemu: Puca od mišića, fotkama preznojio ženski rod

Jelena Karleuša konačno je priznala da je u vezi je sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem.

On se sada skinuo, te ispozirao pored bazena, a s obzirom da mu je cijelo telo isklesano od mišića možemo zaključiti da JK dobro vodi računa o njemu. Šarmanti sportista je na sebi imao samo šorts, a fotografijama iz više uglova oduševio je ženski rod.

"Nikola Jovanović ne želi da bude dio javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svjetla reflektora. Divan je momak i provodim lijepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je", rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.