Jelena Karleuša gostovala je u podkastu Bokija 13, i tom prilikom je priznala sve o vezi sa košarkašem Nikolom Jovanovićem.

Izvor: Instagram/karleusastar/nikolajovanovic

Mjesecima unazad se spekuliše o ljubavnom životu pjevačice Jelene Karleuše, a ona je sada prvi put riješila da progovori o svemu.

Kao što je poznato javnosti, nju već duže vrijeme spajaju sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem, a Karleuša je sada, barem se tako čini, potvrdila da ih vezuje ili ih je vezivalo nešto više od prijateljstva.

"Nikola Jovanović ne želi da bude dio javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lijepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je" rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

Podsejćamo, JK je sve zainteresovala tokom jedne "igrice" u kojoj je pobjednik za najzgodnijeg muškarca upravo bio Nikola Jovanović, a ovo je dodatno tada podgrijalo šuškanja koja se odvijalo mjesecima, te povećalo sumnje da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Ipak, sada je sve zvanično.

Pogledajte još fotografija zgodnog košarkaša:

Vidi opis Jelena Karleuša potvrdila vezu sa košarkašem: Priznala sve o odnosu, 16 godina mlađi joj jedno strogo zabranio Nikola Jovanović o letu sa reprezentacijom. Nikola Jovanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram/karleusastar/nikolajovanovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MONDO/M. Šolak Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN Press Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: FIBA Champions League Br. slika: 5 5 / 5

(Kurir.rs/MONDO)