Jovan Damjanović novi trener, a Simo Krunić predsjednik kluba. Tako stoje stvari u OFK Beogradu.

Izvor: MN Press

Nastavljaju se promjene u OFK Beogradu nakon odlaska Stefana Babovića sa čela kluba. Kako saznaje "Maksbet sport", Simo Krunić će preuzeti mjesto predsjednika kluba sa Karaburme i prepustiti funkciju trenera.

Iskusni stručnjak, koji je i bivši fudbaler "romantičara", više neće biti šef struke, a njega će, prema saznanjima "Mocart sporta", naslijediti Jovan Damjanović. Skupština kluba zakazana je za utorak, kada se očekuje da ove odluke budu ozvaničene.

Simo Krunić je za OFK Beograd igrao od 1992. do 1994. godine, a prvi put je bio na klupi kluba 2003. godine kao asistent u stručnom štabu. Tim je vodio 2009. godine, kao i od 2023. do sada.

Jovan Damjanović, nekada veliki talenat srpskog fudbala i mladi, kao i "A" reprezentativac, igrao je za brojne srpske klubove, ali i za Rid, Paderborn, Vehen, Dinamo Minsk i Dinamo Brest. Kao trener vodio je Voždovac, TSC i omladinske selekcije Srbije.