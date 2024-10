Karleušin "drug" objavio fotku sa ovom ljepoticom: Pjevačica otkrila sve o njihovom odnosu, a košarkaš uživa s drugom

Mnogi se pitaju ko je nepoznata djevojka koja se slikala sa Nikolom Jovanovićem.

Izvor: Instagram/karleusastar/nikolajovanovic

Ljubavni život Jelene Karleuše mjesecima unazad je glavna tema javnosti, naročito nakon razvoda od Duška Tošića kom je predhodio sukob u porodičnom domu.

Tada je, kako su preneli domaći mediji, fudbaler u vidno alkoholisanom stanju napao sada već bivšu suprugu koja je u tom trenutku bila u društvu prijatelja.

Navodno je riječ o mladom košarkašu Nikoli Jovanoviću, koji je i pokušao da razdvoji Tošića i Karleušu, i tom prilikom navodno zadobio manje ogrebotine.

Nakon toga, uslijedio je razvod, a Jelena je nakon svega u više navrata iznosila detalje iz odnosa sa Duškom, te otkrila da u njihovom braku dugo stvari ne funkcionišu.

"Duško i ja dugo nismo u tim muž-žena odnosima, odnosno više od pet godina i bilo bi nerealno da se meni niko ne udvara, da se meni niko ne dopada i da me neko nije zagrlio i poljubio. Ne kažem da sam zaljubljena, ali zadovoljna jesam" dodala je Jelena, ne otkrivajući identitet svog novog izabranika.

Ipak, danima se spekuliše da je riječ upravo u Nikoli, prema kom je nedavno i javno iskazala simpatije kada je učestvovala u jednom izazovu, rekavši da mu nema ravnog kada je fizički izgled u pitanju. Sada je otkrila i prirodu njihovog odnosa, ostavivši ostavljene otvorene karte - ili su barem to mnogi tako shvatili.

"Mi se pratimo na Instagramu, on je prelijep i divan momak, hajde da kažem da smo dobri prijatelji, to je to što ću sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga pa ga pitajte, to će biti interesantno" rekla je Jelena za Telegraf kroz smijeh.